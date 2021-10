La más reciente triple fecha de Eliminatorias dejó más dudas que certezas para la Selección Colombia. Algunos jugadores no participaron, pese a la gran expectativa.

En el actual ciclo de Reinaldo Rueda con la Selección Colombia, cada nueva convocatoria parece ser más polémica que la anterior. Y es que, como lo manifiestan los hinchas, algunos jugadores de gran nivel no tienen oportunidad con la ‘Tricolor’, tal como ocurre con Victor Cantillo y Duván Vergara. Así pues, el más reciente llamado no escapó a las críticas y un total de siete jugadores convocados no vieron acción durante los juegos contra Uruguay, Brasil y Ecuador.

David Ospina alcanzó un importante récord en Eliminatorias

Hay que empezar mencionando que los únicos futbolistas del rentado local que estuvieron en la convocatoria no tuvieron ni un solo minuto. Es el caso de Aldair Quintana y Yerson Candelo. Por su parte, es meramente normal que Camilo Vargas, arquero de Atlas, tampoco haya actuado tras el buen nivel que mostró David Ospina. En ese sentido, estos tres futbolistas fueron los nombres de menor probabilidad, incluso por el bajo nivel que mostró el equipo en general.

Aun así, hubo ausencias sorpresivas. Las más llamativas fueron las de William Tesillo y Davinson Sánchez, quienes venían siendo titulares en convocatorias anteriores, pero que para esta ocasión se quedaron en el banco. Esto, finalizando con Éder Álvarez Balanta y Jhon Lucumí, defensores que pedía la gente por sus buenos rendimientos individuales, pero que tendrán que esperar su turno en una próxima ocasión.