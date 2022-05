“En el FPC soy una piedra en el zapato para muchos”: Osorio

El técnico risaraldense dio las razones por las que según él, a día de hoy no es candidato a llegar a la Selección Colombia, criticando a los directivos.

Juan Carlos Osorio reapareció luego de su salida del América de Cali y volvió a hablar sobre el tema de la Selección Colombia, donde aclaró todo lo referente a su intención de llegar al combinado nacional, pero también admitiendo las razones por las que no tendrá esa oportunidad. En diálogo con ESPN, lanzó una critica a los directivos del FPC.

+ “Quisiera aportarle a la Selección, así sea gratis”: Osorio

¿Por qué no se considera candidato?: “Yo lo reconozco, yo soy una piedra en el zapato para muchos, pero siempre he tratado de actuar correctamente y cuando no, como con el tema de Juan David Mosquera, que lo pisé y demás, le pido excusas. Pero siempre tratan de tirar por otro lado, de que este anda en en esto o yo no sé qué, sin conocerlo a un. No vale la pena decir qué es; a uno no lo hiere el que quiere, sino el que puede“.

Y añadió. “Lo principal para mí es que digan que este señor nunca ha quedado mal con un peso con nadie. Ahora, que yo sea terco, que yo defienda una idea de juego, hombre, todos tenemos una idea de juego. Me descarto porqué yo soy una piedra en el zapato, porque hablo como hablo y digo las cosas como yo las pienso, trato de sustentarlas, pero el día que me corresponda, lo hago sin ningún interés. Tenemos el recurso humano para ser una potencia de fútbol como Brasil o Argentina, pero este tiene que cambiar desde el principio“.

Dijo que hay que cambiar desde las directivas. “A mí me parece que el gran cambio en nuestro fútbol es desde la parte de los directivos. En Colombia tiene que haber un campeonato nacional sub-17, donde los muchachos empiecen a controlar y saber que el cerebro reptiliano les está mandando un montón de pensamientos negativos, pero se tienen que acostumbrar a esa presión, esa es la gran diferencia que tenemos con el fútbol argentino y el de nosotros“.

Asimismo, reconoció que por su actualidad no es ni siquiera candidato. “Por ahora, sé y lo tengo muy claro que no estoy dentro de las posibilidades, no me consideran y no hay ningún problema, me dedicaré a mi vida, buscaré otras posibilidades para mi vida y el fútbol“.