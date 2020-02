El pedido de Miguel Borja a los hinchas del Junior

Hace 4 horas Por Jeison Cifuentes Pérez Por

El delantero del Junior de Barranquilla, Miguel Borja, no la pasó bien, como varios de sus compañeros, el pasado fin de semana contra el Once Caldas.

A Borja no le salieron las cosas. Hay partido en los cuales, con solo una que le quede, anota. Liquida y con eso suele ser suficiente. También aparecen compromiso como el del Once Caldas, con muchas llegadas y de acierto nada.

Esa es la opinión que tiene Miguel Borja sobre lo que está pasando con el Junior de Barranquilla. Por supuesto, se siente preocupado. ¿Quién no viendo el potencial que hay en Junior y que apenas se saque un empate en el Metropolitano?

“Hay que tener paciencia y equilibrio, no nos podemos volver locos y decir que ya el torneo se acabó porque no es así. Ahora es cuando necesitamos el apoyo, la tranquilidad de parte de ustedes (los medios)”, dijo el atacante, declaraciones reproducidas por el diario El Heraldo.

Miguel hace ese pedido a los hinchas: Paciencia, estar tranquilos. Ese mismo deseo del jugador va para los medios deportivos de la región porque para él esa “tranquilidad que le puedan transmitir a la hinchada es fundamental para mantener el equilibrio”.

Junior de Barranquilla ha venido dejando dudas porque cuando se esperaba un equipo mejor dispuesto en ataque, las cosas no salen. Pasó frente al Once Caldas: “Tuvimos las opciones y no pudimos meterla. Seguramente en Ibagué vamos a tener una opción y la vamos a meter, muchas veces uno tiene una sola opción y la concreta”.

A eso se aferra el goleador colombiano, ansioso porque llegue la fecha 6 de la Liga BetPlay, en la cual el Junior de Barranquilla jugará de visitante frente al Deportes Tolima.