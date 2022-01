El otro fichaje de lujo que busca Liverpool tras anunciar a Luis Díaz

Liverpool FC ya tiene a Luis Díaz, pero no por eso se retiraría del mercado de fichajes. ¡Está analizando una opción de última hora!

Lo reporta la prensa inglesa. Se dice que todavía se puede esperar algo del Liverpool en la fecha límite de transferencias. El hecho de tener a Luis Díaz no sería suficiente. En el último día podría dar una sorpresa más. Están fortaleciendo la zona ofensiva de la escuadra que todavía compite en Premier League, Champions, FA Cup y está en la final de la EFL Cup (vs. Chelsea).

Los informes que surgen en Inglaterra luego de la contratación de Luis Díaz es que los Reds también están tratando de sellar un acuerdo para fichar al mediocampista ofensivo del Fulham, Fabio Carvalho. Él es un portugués de 19 años al que en su club pretenden mantener, pero que ante el interés de Liverpool podría darse su salida. Se mantiene la expectativa hasta última hora.

Carvalho ha marcado siete goles en 17 apariciones con Fulham. Está considerado como una de las grandes promesas del fútbol portugués. Tanto el equipo inglés que ya fichó a Luis Díaz como Borussia Dortmund están rastreando al jugador que actualmente compite en Segunda División. Fulham se resiste a salir de él. ¿Lo convencen? Se hará el intento hasta última hora.

Y sobre el mercado de fichajes de Liverpool FC, lo otro que se dice es que podrían salir Takumi Minamino o Divock Origi. Por ellos se han rechazado opciones de Mónaco y Leeds (por el japonés); y Atalanta (por el belga). Eso era antes de contar con Luis Díaz. ¿Ahora todo cambia?

Liverpool are in concrete talks with Fulham for Fabio Carvalho. Not agreed yet – structure of potential deal to be discussed in the coming hours. First called by @VinnOConnor. 🔴🇵🇹 #LFC

Fabio Carvalho’s attracted by this chance – Liverpool consider him ‘top one for the future’. pic.twitter.com/qOlNxR4p2J

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 30, 2022