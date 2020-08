El día en que Pep Guardiola elogió a James Rodríguez

A una semana del duelo entre Manchester City y Real Madrid en la Champions League, recordamos lo que dijo Pep Guardiola de James Rodríguez hace 3 años. ¿Ahora lo enfrentará?

Está esa duda debido a la situación del futbolista colombiano que terminó LaLiga sin ser convocado a los últimos 5 partidos de Real Madrid. Después de eso se ha destacado en los entrenamientos del elenco dirigido por Zinedine Zidane que se alista para la visita a Manchester City en busca del cupo en cuartos de final.

James Rodríguez está inscrito en Real Madrid para disputar la competencia. En caso de quererlo, el DT podría contar con él para dicho compromiso. Es cuestión de tiempo saber si eso pasará o no. Entretanto Manchester City, el equipo que dirige Pep Guardiola, aguarda por el choque en el que va ganando por 2-1.

Lo que dijo Pep Guardiola de James Rodríguez

Fue en mayo de 2017. En ese entonces estaba por terminarse la tercera temporada del futbolista de la Selección Colombia en Real Madrid, ya jugando menos de lo esperado y en medio de rumores de un paso a la Premier League para jugar con Manchester United. En conferencia de prensa le consultaron al DT español por la situación.

¿James Rodríguez en la Premier League? “Por calidad no hay dudas (que pueda jugar en la Premier). En el Real Madrid no juega porque sus compañeros son muy buenos. La calidad está fuera de dudas. Todos los buenos jugadores del mundo pueden jugar en todas las ligas y él puede jugar perfectamente en la Premier League. Dependerá de cómo juega su equipo y sus compañeros. Él solo no puede hacerlo. En función de sus compañeros y cómo jueguen, lo hará mejor o peor, pero la calidad es indudable. Al final el jugador bueno juega en todos lados. Pero la calidad es indudable”, respondió Guardiola.

James Rodríguez en los días previos al Manchester City vs. Real Madrid

Después de la consagración del elenco madridista en LaLiga 2019-20, hubo días de descanso para todo el plantel y luego regreso a entrenamientos en los que se ha destacado. Recientemente el equipo publicó un video en el que se le ve logrando una asistencia de lujo para gol de Marco Asensio, con un cabezazo de espaldas a la jugada.

Su estado físico está perfecto. El futbolístico parece que también. Podría jugar el nuevo compromiso de Real Madrid si el DT lo decide, pero vale recordar que con él hay una situación especial que Zinedine Zidane reveló en Bilbao cuando contó que James Rodríguez pidió no ser convocado al encuentro ante el Athletic. Desde ese día no volvió a ser tenido en cuenta en las convocatorias. ¿Cambia ahora?

