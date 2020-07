Duván Zapata y Juventus: lo que ofrece y lo que falta

Versiones de prensa en Italia adelantan esa posible negociación por Duván Zapata. Tras 2 temporadas en Atalanta, el goleador colombiano interesaría en Juventus pero su primera intención por ficharlo sería más que insuficiente.

Lo primero que empieza a decirse en la prensa sobre el rumor del mercado de fichajes que involucra a Duván Zapata lo publicó el Corriere dello Sport. Según su información, Juventus pondría 30 millones de euros y la cesión de la ficha del arquero Mattia Perin para quedarse con el colombiano.

Esa es la intención en la que empezaría a trabajar desde ya en busca del reemplazo de Gonzalo Higuaín, quien se iría del club al terminar la temporada. Se busca otro atacante y el canterano de América de Cali es una de sus primeras posibilidades. Tienen esa opción para ofrecer.

Respuesta de Atalanta al aparente interés de Juventus por Duván Zapata

TuttoSport es quien publica al respecto. Tras conocerse esa posibilidad de la que empezó a hablarse, hay una postura clara de Atalanta hace ya varios meses. Está claro que el colombiano es un goleador al que varios intentarán buscar pero el club de Bérgamo no tiene intenciones de venderlo. Recientemente compró sus derechos y más que todo tiene objetivos deportivos en los que el Toro es clave.

Yendo más allá de eso, la versión indica que Atalanta solo se plantea negociar por Duván Zapata si es que la oferta que llega es de no menos de 80 millones de euro. Su cotización aumentó y hoy en día pretenden que si algo va por él, llegue con tal dinero.

Los números de Duván Zapata en el fútbol italiano

Llegó a 80 tantos con el que le marcó a Hellas Verona y es ahora que Juventus muestra interés en él. Los tantos que ya marcó los hizo con Napoli, Udinese, Sampdoria y Atalanta. Con este último equipo en el que está cumpliendo su segunda temporada, completa 46 tantos en 76 juegos.

Atalanta pagó 24 millones por él y cuando lo hizo, se habló de una opción de salida de 60 millones. Ahora aumentó. No son cifras oficiales, pero sí valores que se manejan en la prensa. El equipo de Bérgamo no piensa salir de él fácilmente y esa primera opción que plantearía Juventus no alcanza.