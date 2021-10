¡Duván Zapata, Imparable! Doblete con Atalanta en solo 4 minutos

Duván Zapata pasa por un momento espectacular con Atalanta y este miércoles, por la fecha 10 de la Serie A, se reportó rápidamente en el marcador.

Sampdoria ante Atalanta se llevó a cabo en el estadio Luigi Ferraris. Desde el comienzo fue un partido muy movido de ambas partes y al minuto 10′ Francesco Caputo abrió el marcador para los locales.

El equipo de los colombianos, como siempre, adelantó la líneas y muy rápido consiguió el empate tras un fuerte cabezazo del mismo de siempre: el ‘Toro’ Duván Zapata, quien puso la igualdad momentánea al minuto 17′.

Nuevamente y con el mismo ritmo de juego, llegó el segundo gol para el cuadro de Bérgamo. El protagonista no podía ser otro diferente al colombiano. Zapata volvió a utilizar su cabeza para poner el 1-2 parcial al minuto 21′. Sí, solo 4 minutos para celebrar en dos ocasiones.

A 4 minute brace for Duvan Zapata and another assist from Davide Zappacosta 🔥 pic.twitter.com/Wku7r65UVW

— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) October 27, 2021