¿Cómo sigue David Ospina? Nuevo reporte del Napoli

El portero colombiano David Ospina sigue recuperándose tras su resentimiento en el gemelo izquierdo. Con Napoli avanza realizando trabajos específicos.

Tras salir en el primer tiempo del partido contra la Fiorentina por la molestia mencionada anteriormente, David Ospina sigue enfocado en la puesta a punto de su lesión y ahora se encuentra realizando un trabajo personalizado, que cuenta con terapias y gimnasio.

Así lo informó el club italiano por medio de un comunicado oficial. La cuestión importante es si el tiempo de recuperación del golero colombiano le dará para estar con la selección Colombia en la próxima doble fecha eliminatoria sudamericana.

