Críticas al ‘Tino’ Asprilla por sus declaraciones sobre Luis Díaz

Luego de que el extremo guajiro saliera como figura en la Champions League con el Porto, el exjugador de la Selección Colombia arremetió contra él.

Este martes, Luis Díaz volvió a brillar a nivel de clubes con el Porto, esta vez en una competencia como la Champions League, donde consiguió marcar el gol de la victoria de su equipo enfrentando al histórico AC Milan. El colombiano fue noticia a nivel mundial, pero desde su propio país le llovieron críticas debido a sus recientes actuaciones con la Selección.

Se trata de un referente de la ‘Tricolor’ como Faustino Asprilla, quien hoy por hoy es panelista en programas de opinión. En medio de su participación en el programa ESPN Fútbol 360, comentó que esta buena actuación con su equipo solamente refleja que tiene carencia de “personalidad” cuando está con la camiseta de Colombia.

“La responsabilidad es de todos. El entrenador lo pone a jugar de una forma donde cree que le va a rendir. Uno como futbolista si no se siente cómodo, uno lo habla se rebela y hace lo mismo que hace acá… No creo que en la Selección le prohíban si hace una diagonal y hace dos goles. Nadie le va a decir algo. Entonces el problema es de personalidad“.

Estas declaraciones no gustaron nada a los hinchas, considerando que Díaz viene de ser la figura de la Selección en la pasada Copa América y que dejó grandes destellos de su juego en las pasadas fechas de eliminatorias. En redes sociales no perdonan a Asprilla y le caen decenas de críticas.

Que Díaz sea el mejor jugador 🇨🇴 del año y periodistas del interior y ahora Asprilla le tiren, no es nuevo, no les gusta ver un jugador de estos lados triunfar. Acá el problema es que los jugadores costeños no cuentan con una voz que se les pare firme y los defienda de ellos.

— Richard🔴⚪ (@Richard_1924) October 20, 2021