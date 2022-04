¿Colombia le quitará el DT a otra selección de Sudamérica?

En las últimas horas surgió el rumor de que la Selección Colombia mantiene conversaciones con un entrenador de otra selección sudamericana, ¡que encima clasificó a Catar!

Luego de la salida de Reinaldo Rueda del combinado nacional, se han mencionado múltiple nombres que podrían reemplazarlo. Mientras que el nombre de Marcelo Bielsa es el favorito de la prensa y los hinchas, desde Ecuador tiraron un nombre inesperado: ¡Gustavo Alfaro!

Así es. Algunos medios ecuatorianos aseguran que el argentino ya ha conversado con la Federación Colombiana de Fútbol, a pesar de haber hecho una sorprendente Eliminatoria en ese país. Su equipo se clasificó a Catar con mucha solvencia, pero el periodista Jose Freire tiró esa bomba que sorprendió a muchos.

No se que fuentes maneje, pero el propio Gustavo Alfaro habló el fin de semana de su futuro, propuso la idea de proyecto a largo plazo (10 años) además mencionó que estar en Ecuador 🇪🇨 le permitió alcanzar su mejor nivel como técnico, si no me cree aquí la prueba audio y video pic.twitter.com/h129Yzlimq

— Julio César Jara C. (@Yuyitzo17) April 19, 2022