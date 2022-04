Carlos Antonio Vélez: “Reinaldo no debe irse solo” y los que “no pueden volver nunca”

Rápida reacción de Carlos Antonio Vélez a la decisión que se confirmó en la Selección Colombia. Reinaldo Rueda no seguirá. Él espera que no sea el único.

Es algo en lo que ha insistido. Cree que la responsabilidad de los resultados en la Selección Colombia no es únicamente del cuerpo técnico. Públicamente ha mencionado a los jugadores y varios con nombre propio, como otros responsables de los rendimientos que terminaron dejando a la Tricolor sin la posibilidad de estar en Catar 2022. Y ahora que se hizo oficial que el DT no seguirá, volvió a referirse al mismo tema.

El trino de Carlos Antonio Vélez por la salida de Reinaldo Rueda de la Selección Colombia

“Oficialmente terminó el ciclo Rueda con la Selección Colombia, pero no debe irse solo. Hay por los menos 10 jugadores que no pueden volver NUNCA”, escribió en su cuenta este 18 de abril. En este caso no dio los nombres que pretende que no vuelvan a estar en la Tricolor, pero es algo de lo que ha hablado repetidamente en distintos espacios.

El 29 de marzo, cuando se confirmó que la Selección Colombia no estaría en la Copa del Mundo, participó en el programa Planeta Fútbol (Win Sports), dio un listado: “Hoy se cerró el ciclo de Juan Guillermo Cuadrado, Radamel Falcao García, James Rodríguez, Luis Fernando Muriel, Dávinson Sánchez, William Tesillo, Róger Martínez, Jéfferson Lerma, Sebastián Villa, Wilmar Barrios y Frank Fabra”. Ahí mencionó 11.