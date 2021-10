Carlos Antonio Vélez no se aguantó y también analizó el triste empate de la Selección Colombia ante Ecuador desde su cuenta de Twitter.

Además de su habitual audio columna de opinión, Vélez utilizó sus redes sociales para criticar lo hecho por los dirigidos por Reinaldo Rueda ayer ante los ecuatorianos.

“Otro empate a cero con sabor a nada. Nadie discute que el arquero del rival, Domínguez, fue la figura .Menos que en 4 ocasiones llegamos a gol claramente pero el juego del equipo es irregular, débil, sin peso con la pelota y carente de una idea clara. Se llega, sin gol y a los trancazos”, inició.

Y agregó que “cuesta mucho salir jugando desde atrás… El equipo es de “ jugadas” y no de “ juego”. Cuando entró Cuellar mejoramos la salida del balón pero cuesta mucho. Sostener, manejar, progresar con el balón es muy complejo. Y no se trata de jugadores se trata de un plan q no parece existir”.

“Y ojo con jugadores como Quintero y Cuadrado en la cancha q uno supone pueden desarrollar un entramado ofensivo. Las carencias nacen en que no sabemos o podemos salir jugando con el balón además de no tomar las decisiones correctas. Ante Chile ilusión y estos 3 partidos, decepción”, siguió.

Sobre Ecuador, Vélez dijo que “duele también ver cómo se perdió tiempo, Ecuador y su propuesta del siglo pasado parando el juego y “hacer tiempo”, tolerada por el pusilánime juez, no generó la mínima actitud de reclamo por parte de los nuestros.” Mudos” y sin rebeldía. 109 minutos de partido y solo 45 de juego”

Concluyó su opinión diciendo. “Hemos perdido el peso de la localía, además. En los últimos 11 partidos solo ganamos 3. Desde el 2016 han sido más los puntos q se han perdido q los que ganamos. 18 puntos se han ido del Metropolitano con tres técnicos diferentes y un número superlativo de jugadores. Y??”.

