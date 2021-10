Carlos Antonio Vélez y los “3 jugadores que están por encima de James” para Selección

James Rodríguez regresó a jugar un partido de fútbol luego de cinco meses de inactividad. Este martes juega su tercer partido con Al Rayyan en la Liga de Catar.

“(James) Lleva dos partidos sin completar los 90 minutos… flojitos. Su DT reconocíó que no está todavía en forma y por si acaso para estar en Selección y competir y competir bien, se necesita, según Reinaldo Rueda, el 500%”, inició Vélez.

Y agregó que “hoy hay jugadores en mejor condición que él para lo que dice que falta en selección. Por ejemplo, Chicho Arango, Teófilo Gutiérrez y Macalister Silva. No hay que llevar a James a los empujones”.

Finalizó diciendo que ” Profundidad hemos tenido, lo mejor sin duda es no inventar. Aguantando y jugando a las transiciones se puede seguir pero mejorando la salida, que no vaya a pasar que por buscar algo que no está claro debilitemos la seguridad que sí tenemos. Nos han hecho 16 goles, de los cuales 11 han sido con Queiroz y 5 a Rueda… Por favor, ya estamos en zona de clasificación, no nos pongamos a inventar”.

