En los últimos días, la FIFA abrió proceso disciplinario contra Ecuador por el caso Byron Castillo, quien según denuncia formal de Chile, incumplió con la legalidad de su nacionalidad.

Esto ha trascendido y hasta ahora no hay un fallo definitivo. Mientras tanto, el equipo que reclama esos puntos es Chile, el cual argumenta que Castillo estuvo en cancha en los enfrentamientos con Ecuador.

Y es que aunque Colombiano no se ha pronunciado al respecto, sí son conscientes de que existe una leve posibilidad de ir al Mundial de Catar 2022. Sin embargo, esperarán el fallo definitivo y con base a la ley actuaría. Así lo explicó Carlos Antonio Vélez en su programa de este martes en Palabras Mayores.

Así lo dijo Carlos Antonio Vélez

“Colombia es institucionalista, respeta los logros deportivos y reconoce a Ecuador como clasificado a la Copa del Mundo, pero hay instancias legales”, inició.

Y agregó que “si mañana castigan a Ecuador no significa que le otorguen los puntos a Chile, tiene que haber dos demandas diferentes. La primera, el cuestionamiento a Ecuador por la alineación ilegal de un jugador y la otra, que sí tiene términos, es reclamar los puntos. Parece ser que esa demanda (puntos) no fue presentada por Chile. Hay términos para pedir puntos”.

“Hay dos episodios: la quita de puntos si considera la FIFA que Ecuador falló, pero no se los asignan automáticamente a Chile. Si Chile no demandó y no pidió o reclamó los puntos dentro de los términos que dice el reglamento. 48 horas después del partido. Se quitan los puntos, pero no se otorgan porqué no hay reclamación en los términos legales”, siguió.

Sin embargo, explicó que “Colombia no ha reclamado ni reclamará nada, admite que está eliminada, pero tiene que esperar el fallo judicial. Una vez se conozca el fallo se tomará una determinación. No es una falsa expectativa ni nada. Si le quitan los puntos a Ecuador hay muchas vías para reemplazarlo. Y alguna de esas vías, con 1% de posibilidad, podría caerle a Colombia”.

“Colombia cree que Ecuador ganó y vive su legítimo momento mundialista. Pero Colombia se rige por las decisiones legales de FIFA. Si ese evento llega a salpicar a Colombia. El tema técnico tendrá otra ruta”, concluyó.