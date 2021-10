Carlos Antonio Vélez y la dura crítica a Luis Díaz: “No le ha ganado a nadie”

Carlos Antonio Vélez, en su programa de todas las mañanas, ‘Palabras Mayores’, de Antena 2, criticó a Luis Díaz tras la nominación por parte de IFFHS (Federación Internacional de Historia y Estadística) como mejor jugador del 2021 en el mundo.

“Me alegra que Luis Díaz aparezca enlista de jugadores destacados. Desde ayer aparece por la Federación Internacional de Historia y Estadística. (Los amigos del Bocha). Primero debo decir que me alegra muchísimo por Luis, pero me da miedo y me da mucho miedo porque yo conozco el lugar en el que vivo y sé del folclorismo de usted y de muchos de la prensa”, inicio Vélez.

Y agregó que “cuando a estos muchachos lo meten por ahí ya se crea esa imagen y empiezan a pedir más de lo que realmente se puede dar. Me alegra mucho por Luis pero esa no es una entidad oficial, no tiene que ver con FIFA. No es oficial, no corresponde a los entes futboleros del mundo”.

“En segundo lugar el unico premio que quiero para Diaz es que Dios le regale madurez, la cabeza bien puesta y que estén aterrizaditos y ojalá el entorno no los vaya a perjudicar porque hay amigos de la fama… que Dios lo proteja y lo cuide de eso, porque talento tiene de sobra, pero cuando salen esas cosas saltan los adoradores del éxito”, siguió.

Finalizó en un tono fuerte. “Luis usted va muy bien, ha hecho goles importantes que eso ya marca una distancia con relación a muchos de sus colegas , pero Luis usted todavía no le ha ganado a nadie. Usted está en camino. Cierre los oídos para que no se pierda en el camino. Está caminando por el sendero del éxito, juega en un equipo importante, pero no es top”.

