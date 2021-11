Este jueves, Carlos Antonio Vélez mostró su inconformismo con la convocatoria de la Selección Colombia y el regreso de James Rodríguez. Lo hizo a través de su audio columna, ‘Palabras Mayores’, de Antena 2.

“Siempre respeté las convocatorias de ‘RRR’ por equivocadas que estas sean. No cambio ni cambiaré ni una sola palabra de lo dicho ayer cuando Suarez le valoró un montón de cosas y no la voy a cambiar a pesar de que esta convocatoria tenga cosas raras”, inició.

+ Las grandes ausencias en la convocatoria de la Selección Colombia

+ Selección Colombia: James y los 12 jugadores que están en riesgo de suspensión

“Me preocupa que haya tenido presión para meter a James como fuera. Percibí que había que meterlo así fuera a los empujones. Obvio que se va a negar, no creo que se creó un ambiente para llamarlo. Tengo un cruce de información que no hay un convencimiento, pero sí un hecho evidente, de que salgamos de eso de una vez”, agregó.

“Es una convocatoria rara. En mi caso, sé lo bien intencionado que es el profe Rueda eso sí vuelve a fallar en el 500%. Lo que pasa es que eso usted lo dijo en un momento, pero tiene sentido, y en el caso de James no está al 500% ni siquiera al 100%, lo dijo el DT de Al Rayyan y hasta ahora ha jugado tres partidos y no completos… Gran falla en el discurso, Rueda”, siguió.

“Era inevitable, tarde o temprano había que llamarlo, solo que los sensatos esperábamos que fuera el resultado de un buen estado físico, futbolístico y mental, pero en ninguno de eso ítem está James”.

Argumentó lo anterior en que “el tema es lo disciplinario, ¿es decente llamar a un jugador que agredió a una árbitro?, que se burló él, ¿es normal llamar a selección a un jugador suspendido?, ayer no jugó. Mínimo, sino jugó ayer, es porque está suspendido. ¿Es es legal y legitimo? esa es la parte que no me cuadra, lo demás los discutimos; sabemos que ni siquiera está al 100%”.

Palabras Mayores 4 de noviembre – Audio columna de Carlos Antonio Vélez