Carlos Antonio Vélez: “James Rodríguez mandó una amenaza a quienes no lo hemos apoyado”

Carlos Antonio Vélez fue el último periodista en sumarse a los que criticaron a James Rodríguez por las declaraciones que dio a Daniel Habif. El volante del Real Madrid explicó el porqué se considera “el mejor jugador colombiano de todos los tiempos” y se refirió a lo que Freddy Rincón dijo sobre él.

Para el comentarista deportivo, el cucuteño lanzó una “amenaza”. “James intenta perpetuarse como un tristemente célebre representante de la raza futbolística quejona. Qué manera de lamentarse, ¿no? Verdades a medias, reclamos, lloriqueos, quejas, frustraciones y otras hierbas”, expresó el manizaleño.

El presentador de Win Sports reconoció que no vio la charla entre el conferencista mexicano y el mediocampista de la Selección Colombia. Sin embargo, leyó las citas textuales en diferentes medios de comunicación confiables y aseguró que el 10 fracasó rotundamente en el “mejor equipo del mundo”.

“Mandó una amenaza a quienes no lo hemos apoyado o no lo hemos acolitado en este tramo de falta total de profesionalismo. Nos advierte que está haciendo una lista de quienes lo cuestionamos por sus comportamientos de última generación y nos amenaza con que nos pasará factura cuando vuelva a hacer un gol o cuando vuelva a ganar un partido (…) Él es bueno, pero no es profesional”, reiteró.

Carlos Antonio Vélez reprochó la actitud de James Rodríguez en el programa Palabras mayores: