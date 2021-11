Carlos Antonio Vélez insiste pidiendo a Teo Gutiérrez para la Selección

El periodista se refirió a lo sucedido con Neymar en el pasado juego de Eliminatorias Conmebol y pidió nuevamente a un jugador que le hizo frente el pasado.

Luego de la derrota de la Selección Colombia en territorio brasileño, uno de los temas que más se ha mencionado ha sido la pasividad de los jugadores de la tricolor con Neymar, quien a lo largo de los 90 minutos hizo lo que quiso con el árbitro sin recibir ningún tipo de sanción. Además se ha criticado la actitud de algunos que mantuvieron buen rollo con este jugador a pesar de lo hecho en el campo.

Muchos reclaman picardía por parte de los jugadores colombianos, que ni siquiera hicieron algún tipo de reclamo en las jugadas polémicas. Por esta razón, se ha comenzado a hablar de un jugador del fútbol colombiano que le sobra esta característica y que ya tenido cruces directos con Neymar en partidos pasados: Teófilo Gutiérrez.

El delantero barranquillero no fue considerado por el cuerpo técnico de la Selección a pesar de su buen momento con el Deportivo Cali, pero sigue siendo pedido por una parte importante de la prensa. Uno de los que más voz tiene en los medios de comunicación es Carlos Antonio Vélez, quien reclamó la presencia de Teo para este tipo de juegos.

A través de su cuenta de Twitter, puso fotos del cruce que tuvieron Teófilo y Neymar en los Juegos Olímpicos de 2016 señalando que tiene el carácter que se necesita. “Aquí sí tenemos quién lo para.. quién no se deja ‘matonear’… ¡pero no lo llevan! (no confundir con agredir o golpear… hablo de carácter y rebeldía)“.