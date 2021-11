Vélez arremetió contra lo que dijo Rueda de James : “Me dio mucho pesar'”

Carlos Antonio Vélez es uno de los que más ha criticado la convocatoria de James Rodríguez a la Selección Colombia para la presente doble jornada de Eliminatorias al Mundial de catar 2022.

Este jueves, día del compromiso ante Brasil, en su audio columna de todas las mañanas, ‘Palabras Mayores’, de Antena 2, no fue la excepción y arremetió contra la rueda de prensa que brindó ayer Reinaldo Rueda, en la que se refirió al jugador del Al Rayyan.

+ Roberto Tobar, el árbitro que impartirá justicia entre Brasil y Colombia

“Me dio mucho pesar, mucha pena, mucha tristeza, escuchar la rueda de prensa de RRR… La verdad , profe, no le entendí un carajo, no sé qué quiso decir. Lo vi tan descompuesto, tan diferente, tan irreal, tan forzado, no lo vi natural. Con una postura que no me gusta”, inició.

Y agregó que “el lenguaje gestual de nuestro líder fue la peor versión. Trató de aclarar ese asunto James y la verdad no pudo. Lo oscureció más… que lo invitó, pero que no lo convocó… que de pronto, pero tal vez. Oiga, la verdad no entiendo nada. Hice el esfuerzo para encontrar algo y solo hay cosas borrosas”.

“Llegó a insinuar que no lo desconvocó porque ya estaba convocado. A lo mejor le dio pena llamar y decirle no venga, me dio pena. Mi querido ‘rei’, se nota que no es consiente de lo que sucedió y que sí, lo es está tratando de maquillar. Está en juego su credibilidad, que el 500% y no se cumplió ni con James , ni con Quintero ni con varios jugadores”, siguió.

Y concluyó la fuerte critica diciendo que “usted no puede tener jugadores lesionados porque le pueden reclamar varios que no vinieron y están lesionados… en este episodio se ve rebasado, tartamudeando, tratando de explicar lo inexplicable cuando el tema es fácil: si James está viene, sino no viene ¡ya!. ¿Qué puede pasar por el jugador que está sano? Eso atenta contra la credibilidad de los que manejan la selección. Un desgaste chimbo”.