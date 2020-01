A Víctor Cantillo no le permiten jugar con el 24 en Corinthians

A Víctor Cantillo no le dejaron usar el número 24 en la camiseta del Corinthians por una razón bastante curiosa, pero cierta. Un tema muy arraigado a la cultura brasilera.

Durante la presentación del futbolista colombiano en el Timao se llevó una sorpresa: “¿24? No aquí”, le dijo Duílio Monterio Alves, director de fútbol del cuadro brasilero. Resulta que ese número en Brasil lo asocian con homosexualidad.









Siempre que se pueda evitar, dado que hay competiciones internacionales en las que exigen numeración consecutiva, se bloquea el 24. Ni siquiera en las divisiones menores del Corinthians lo usan para evitar bromas u malos entendidos. Un asunto muy arrugado a la forma de ser que hay en Brasil y que desde niños saben.

Cuentan que la relación con el 24 se dio a través de una lotería clandestina, “Jogo do Bicho”. Cada número está vinculado con un animal y para el 24 resultó un siervo, que a su vez se vincula con temas homosexuales en territorio brasilero.

Hasta ahora Víctor Cantillo siempre jugó con el 24. En el Junior de Barranquilla fue bastante popular y era una especie de amuleto para el volante. Sin embargo, en Brasil la historia será distinta.

Cantillo Eligió el 8 por Freddy Rincón









En atención a lo sucedido, el volante colombiano utilizará la camiseta con el número 8. Una muy buena estrategia para Víctor Cantillo, ya que ese número es el que usó Freddy Rincón, la leyenda de la Selección Colombia y quien dejara una gran huella en el Timao.

“Sí me explicaron que no podía usar 24. Lo usé mucho en Junior, pero el número no importa, haré lo mejor que pueda, espero ayudar a Corinthians bien”, explicó Cantillo, quien a su vez fue analizado por el mismísimo Freddy Rincón, a quien entrevistaron en Globoesporte.

“Él daba el ritmo del juego de Junior de Barranquilla. Sin dejar de lado el fútbol colombiano, es diferente de dictar el ritmo de Corinthians. Totalmente diferente. Tienes que ver cómo llegará, cómo se entenderá. Creo que será fácil porque el jugador brasileño recibe muy bien al colombiano”, aseguró el Coloso deBuenaventura.