El futuro de Ferran Torres vuelve a instalarse entre los grandes temas del mercado de fichajes europeo. El delantero español de 26 años continúa en la órbita del PSG, pero en las últimas horas el Tottenham ha intensificado su interés y estudia una ofensiva económica para intentar cambiar el rumbo de una operación que parecía encaminada hacia Francia. Mientras tanto, el FC Barcelona mantiene la intención de abordar su renovación una vez concluya el mercado, aunque es consciente de que las próximas semanas serán decisivas.

PSG y Tottenham protagonizan la pelea por Ferran Torres

El PSG lleva varias semanas siguiendo de cerca la situación contractual del atacante y considera que este verano representa una oportunidad ideal para incorporarlo. El club parisino busca potenciar su frente ofensivo y entiende que la situación del internacional español merece un seguimiento constante, aunque hasta ahora no se ha confirmado una propuesta oficial al Barcelona.

Sin embargo, el escenario ha cambiado con la irrupción del Tottenham. Desde Inglaterra aseguran que los Spurs ya realizaron consultas con el entorno del futbolista y valoran seriamente presentar una oferta para convencer tanto al jugador como al conjunto azulgrana.

Los equipos interesados en Ferran Torres son:

PSG , que mantiene el interés desde hace varias semanas.

, que mantiene el interés desde hace varias semanas. Tottenham , dispuesto a competir con una propuesta económica de peso.

, dispuesto a competir con una propuesta económica de peso. FC Barcelona, que pretende renovarlo después del cierre del mercado.

Las declaraciones del delantero alimentan las especulaciones

Las palabras del propio futbolista terminaron por aumentar los rumores sobre su futuro. Durante la gira de pretemporada del Barcelona por Estados Unidos, Ferran dejó una respuesta que rápidamente recorrió Europa.

«Tengo contrato con el Barcelona, pero en el fútbol nunca se sabe. Estoy esperando tomar la decisión correcta. Todavía no lo sé.»

La frase fue interpretada como una muestra de que el atacante mantiene abiertas todas las posibilidades, especialmente en un momento en el que varios clubes de primer nivel siguen de cerca su situación.

El Barcelona aplaza la renovación

En las oficinas del FC Barcelona no existe intención de desprenderse del jugador de forma precipitada. La hoja de ruta pasa por ofrecerle una renovación cuando finalice el mercado estival, evitando así afectar el margen salarial y determinados compromisos financieros derivados de su llegada procedente del Manchester City.

Al mismo tiempo, la dirección deportiva continúa trabajando en la incorporación de un nuevo delantero centro, una planificación que no excluye la continuidad de Ferran dentro del proyecto deportivo.

El contrato del internacional español finaliza en 2027, pero el club considera prioritario resolver su situación una vez termine la ventana de fichajes.

Ferran Torres se convirtió en uno de los delanteros más cotizados del mercado

La realidad de Ferran Torres cambió radicalmente después del Mundial 2026. Su brillante rendimiento con la selección española y, especialmente, el gol que marcó en la final frente a Argentina, decisivo para conquistar el título mundial, dispararon definitivamente su valoración internacional.

Hasta entonces, el delantero mantenía una trayectoria sólida y en constante crecimiento, aunque sin despertar el nivel de interés que hoy genera entre las grandes potencias europeas. Antes de que PSG y Tottenham asumieran el protagonismo de la puja, clubes como Real Madrid y Liverpool también analizaron su situación, aunque terminaron apartándose de la carrera cuando el FC Barcelona endureció su postura negociadora y trascendieron las elevadas pretensiones salariales del futbolista.

Ahora, aunque todas las señales apuntan hacia un posible desembarco en París, el Tottenham intenta lanzar un último golpe con una propuesta económica de gran calibre para modificar una decisión que muchos consideran prácticamente encaminada. En el FC Barcelona, por su parte, nunca han cerrado la puerta a una eventual salida si se cumplen las condiciones adecuadas, conscientes de que el jugador contempla nuevos desafíos. No obstante, mientras la operación continúa sin concretarse, el conjunto azulgrana sigue viendo en Ferran Torres una pieza importante para afrontar la temporada que está a punto de comenzar.