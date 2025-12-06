El campeón defensor, Barcelona, visitará este sábado al Real Betis Balompié en un duelo de alto riesgo para los azulgranas, que llegan como líderes de LaLiga con apenas un punto de ventaja sobre el Real Madrid. El partido se jugará en territorio sevillano y presenta a dos equipos con sensaciones similares: el conjunto verdiblanco, fortalecido tras el derbi, busca convertir su impulso reciente en un golpe en la pelea europea; mientras que el Barça encara el compromiso con bajas importantes y la obligación de sostener su paso en el campeonato. Para ambos, el margen de error es mínimo.

Betis vs Barcelona: horarios, canales y plataformas online para VER HOY EN VIVO

España:

6:30 p.m. | M+ LALIGA (M54-O110), M+ LALIGA HDR (M440-O111), M+ LALIGA 3 (M167-O270) y LaLiga TV Bar

Colombia:

12:30 medio día | ESPN y Disney+

Argentina:

2:30 p.m. | ESPN y Disney+

México:

11:30 a.m. | Sky Sports

Miami:

12:30 medio día | ESPN Deportes y Fubo Sports

Cómo llega el Real Betis: confianza, intensidad y un equipo en crecimiento

El Real Betis atraviesa uno de sus momentos más sólidos de la temporada. El triunfo 0-2 en el derbi —goles de Fornals y Sergi Altimira— no solo fortaleció su autoestima, sino que extendió a siete su racha de partidos sin perder. El equipo de Manuel Pellegrini muestra una estructura firme, un funcionamiento intenso y una propuesta reconocible que se potencia cuando juega en casa.

La media de casi dos goles por partido refleja su capacidad ofensiva, apoyada en una presión alta sostenida y en la organización defensiva. La vuelta de Antony tras sanción aporta desequilibrio por banda, mientras que Pablo Fornals vive un momento sobresaliente, convirtiéndose en el motor creativo con cifras determinantes en goles y asistencias. Además, el desequilibrio de Abde aparece como un arma clave para atacar los espacios que el Barcelona suele dejar cuando adelanta líneas.

Cómo llega el FC Barcelona: líder sólido, pero con dolores de cabeza

El FC Barcelona viaja a Sevilla tras su importante victoria 3-1 sobre el Atlético de Madrid, un compromiso en el que los goles de Raphinha, Dani Olmo y Ferran Torres confirmaron su capacidad para imponerse en los partidos clave. Sin embargo, el equipo de Hansi Flick también arrastra un desgaste considerable que condiciona la planificación del duelo.

La baja confirmada de Dani Olmo, fuera un mes, obliga a reajustar el mediocampo. Mientras tanto, la situación física de Pedri genera incertidumbre, aunque todo indica que podría estar disponible tras las molestias finales contra el Atlético. El regreso de Frenkie de Jong representa una pieza fundamental para equilibrar el funcionamiento azulgrana.

En defensa, Flick apostaría nuevamente por Eric García, mientras que en ataque se perfila un tridente de movilidad y velocidad con Lamine Yamal, Raphinha y Ferran Torres, en un escenario donde Lewandowski continúa en rotación.

Un precedente reciente muy igualado

El último enfrentamiento entre ambos equipos se disputó el 5 de abril de 2025 y terminó 1-1. Aquel partido mostró paridad táctica y determinación: el Barça abrió el marcador con un tanto de Gavi, pero el Betis reaccionó rápido con un cabezazo de Natan, dejando claro que el conjunto verdiblanco sabe competir ante rivales del más alto nivel.

Un partido abierto… y con aroma a partidazo

Sobre el papel, el duelo promete ser dinámico, intenso y cargado de alternativas. El Betis llega con energía, confianza y un estadio empujando. El Barcelona, por su parte, cuenta con la calidad individual para resolver momentos críticos y con la presión propia de un líder que no puede fallar.

Betis vs Barcelona: posibles alineaciones

Real Betis

Valles; Ruibal, Natan, Bartra, Gémez; Altimira, Roca; Antony, Fornals, Ezzalzouli; Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández

Entrenador: Manuel Pellegrini

FC Barcelona

Joan García; Jules Koundé, Gerard Martín, Pau Cubarsí, Alejandro Balde; Eric García, Frenkie de Jong, Pedri; Lamine Yamal, Ferran Torres, Raphinha

Entrenador: Hansi Flick