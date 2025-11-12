Lamine Yamal, el talento joven del Barcelona, vuelve a ser noticia. Esta vez está relacionado con un tema médico que ha desatado un desencuentro entre el club y la Selección de España. Fue convocado por Luis de la Fuente para los últimos partidos del año en la Eliminatoria rumbo al Mundial 2026, pero apenas se presentó a la concentración fue desconvocado al conocer detalles del tratamiento que está adelantando con el cuadro blaugrana.

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) emitió un comunicado expresando su posición al saber que el jugador se había sometido a una técnica invasiva sin haber sido informados previamente. El Barcelona, por su parte, defendió su decisión médica y aseguró que actuó para proteger al futbolista.

Qué lesión tiene Lamine Yamal

El diagnóstico de Yamal es una pubalgia, una dolencia muscular que afecta la zona del pubis y que suele producirse por sobrecarga o desbalance muscular entre el abdomen y los aductores. En futbolistas, es una lesión frecuente debido a los cambios bruscos de dirección, la repetición de disparos y el desgaste propio de la competencia continua.

Durante las últimas semanas, el jugador había tenido un calendario exigente. Disputó minutos en los 3 partidos anteriores del Barcelona -según señaló el propio De la Fuente-, lo que evidenciaba una aparente recuperación completa. Sin embargo, la molestia persistía y el cuerpo médico del club decidió intervenir con un tratamiento específico antes del viaje del jugador a Madrid para sumarse a la Selección.

El procedimiento médico a Yamal: radiofrecuencia para tratar la pubalgia

La controversia se originó por la aplicación de un tratamiento de radiofrecuencia realizado la mañana del lunes 10 de noviembre, pocas horas antes de que el jugador se presentara en la concentración de España.

La radiofrecuencia es una técnica médica que consiste en aplicar electricidad controlada sobre los nervios responsables del dolor mediante agujas especiales guiadas por rayos X o ecografía, lo que permite actuar con precisión en la zona afectada.

Su objetivo es reducir el dolor mediante la modulación de los estímulos nerviosos. Existen dos modalidades:

Radiofrecuencia convencional: aplica calor en el nervio para disminuir los impulsos dolorosos.

aplica calor en el nervio para disminuir los impulsos dolorosos. Radiofrecuencia pulsada: emite una corriente de baja energía que no lesiona el nervio, pero reduce la sensibilidad al dolor.

Es un tratamiento poco común en futbolistas tan jóvenes, aunque efectivo en procesos inflamatorios o dolores crónicos de pubalgia.

La reacción de la Selección de España

El tratamiento generó sorpresa y molestia en la RFEF, que publicó un comunicado horas después:

“Los Servicios Médicos de la RFEF desean expresar su sorpresa y malestar tras conocer a las 13:47 horas del lunes 10 de noviembre, día del inicio de la concentración oficial con la selección nacional, que el jugador Lamine Yamal había sido sometido a un procedimiento invasivo de radiofrecuencia para el tratamiento de sus molestias en el pubis esa misma mañana.”

El cuerpo médico de la Selección consideró que el tratamiento no debía haberse realizado tan cerca del inicio de la concentración y sin comunicación directa. Por esa razón, decidieron desconvocarlo de los partidos frente a Georgia y Turquía, priorizando su recuperación.

La versión de Luis de la Fuente

El técnico de la Selección, Luis de la Fuente, también habló públicamente sobre el caso. Aclaró que convocó a Yamal basándose en su actividad reciente, dado que había jugado tres partidos completos con el Barcelona:

“Lo convoqué habiendo jugado 90 minutos en los últimos tres partidos, lo que apunta que estaba en perfectas condiciones. Siempre priorizamos la salud de los futbolistas, pero también hay un protocolo que lleva al jugador a pasar pruebas cuando llega a la concentración y, si encontramos algo, se va a casa.”

Además, añadió que mantuvo contacto directo con el jugador durante todo el día y que este deseaba quedarse con el grupo: “Hablé con él, quería quedarse, está entregadísimo a la causa de la Selección. Lo tranquilizamos porque estaba preocupado. Es muy joven, y este deporte tiene riesgos”.

Qué sigue para Lamine Yamal

El joven extremo permanecerá bajo la supervisión del cuerpo médico del FC Barcelona. Se prevé que mantenga trabajo diferenciado durante los próximos días y que su evolución determine su disponibilidad para el siguiente compromiso de LaLiga.

En principio, no se trata de una lesión grave, pero sí de una molestia que exige cuidado constante. Los especialistas coinciden en que la pubalgia es una dolencia de difícil recuperación total si no se dosifican las cargas de entrenamiento y partidos.

El objetivo del club es que Yamal esté plenamente recuperado antes del regreso de la competencia europea, evitando forzar su retorno y prevenir una recaída que podría comprometer su rendimiento en el tramo final del año.