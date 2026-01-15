Hay números que funcionan como un punto de quiebre en una carrera. No solo impresionan, sino que obligan a detenerse a mirar el recorrido completo. Lamine Yamal, con apenas 18 años, acaba de alcanzar 90 participaciones directas en gol en el fútbol profesional, una marca que suele aparecer en trayectorias mucho más extensas.

El hito se confirmó con su tanto en la clasificación del FC Barcelona a los cuartos de final de la Copa del Rey, tras vencer al Racing de Santander. Fue un gol más en la cuenta, pero uno que sirvió para redondear un dato que ya explica por sí solo la dimensión del impacto de Yamal a una edad inédita.

90 participaciones en gol antes de los 19: el dato que destaca a Lamine Yamal

Desde que debutó profesionalmente en abril de 2023, Lamine Yamal aceleró todos los procesos. En menos de tres años, el extremo llegó a 41 goles anotados y 49 asistencias, alcanzando así 90 goles creados en partidos oficiales.

La cifra toma aún más peso cuando se observa el contexto: 156 partidos disputados entre club y selección. No se trata de un rendimiento inflado en un corto periodo, sino de una producción sostenida, con regularidad y protagonismo constante. Yamal no suma números desde la periferia del juego; los construye siendo parte central del ataque.

El gol en Copa del Rey que redondeó la cifra histórica

El tanto ante Racing de Santander tuvo valor competitivo y simbólico. Competitivo, porque aseguró el pase del Barcelona a los cuartos de final de la Copa del Rey. Simbólico, porque selló una cifra que ya es referencia cuando se habla de precocidad en el fútbol de élite.

Yamal apareció en un partido de eliminación directa, con presión y exigencia, y respondió con naturalidad. Esa escena se repite con frecuencia en su carrera: momentos decisivos, presencia ofensiva y una incidencia directa en el marcador.

Los números de Lamine Yamal con el Barcelona

De los 156 partidos que explican sus 90 goles creados, 133 fueron con el FC Barcelona. En ese tramo, el extremo no solo se consolidó como titular, sino como una de las principales fuentes de desequilibrio del equipo.

Su aporte combina gol y asistencia con una lectura del juego poco habitual para su edad. No depende únicamente del desborde; también entiende cuándo soltar el balón, cómo atraer marcas y de qué manera potenciar a sus compañeros. Por eso sus estadísticas no son aisladas, sino parte de un funcionamiento colectivo.

Impacto con la Selección de España desde muy joven

El otro tramo del recorrido se completa con 23 partidos con la Selección de España (6 goles y 11 asistencias). Allí, Yamal mantuvo la misma lógica: participación ofensiva, personalidad y capacidad para influir en partidos de alto nivel.

Con la selección, el extremo no bajó su rendimiento ni su peso específico. Al contrario, confirmó que sus números no dependen del contexto, sino de una forma de jugar que se adapta a distintos sistemas y exigencias.

Temporada 2025-26 de Lamine Yamal: producción de élite con apenas 18 años

Si el acumulado impresiona, la temporada 2025-26 refuerza la sensación de que no se trata de una casualidad. En el curso actual, Lamine Yamal ya registra 10 goles y 13 asistencias, cifras que lo ubican entre los futbolistas más productivos del Barcelona.

Ese rendimiento llega, además, en una campaña marcada por la exigencia constante y la presión por competir en todos los frentes. Yamal no solo responde, sino que asume responsabilidades y aparece en momentos determinantes.

6 títulos antes de cumplir 19 años: competir y ganar desde temprano

A las cifras individuales se suman 6 títulos oficiales en su palmarés. Ganar tan joven no es un detalle menor: moldea la mentalidad, normaliza la exigencia y fortalece el carácter competitivo. Ya ganó 5 títulos con el Barcelona (2 Ligas, una Copa del Rey y 2 Supercopas de España) y uno con la selección de España (UEFA Euro).

Yamal creció en un entorno donde levantar trofeos no es una excepción, sino una obligación. Esa experiencia temprana explica su tranquilidad en escenarios grandes y su capacidad para rendir bajo presión.

Lamine Yamal: una carrera que empezó a los 15 años y ya deja huella

Desde su debut en abril de 2023 hasta hoy, la evolución de Lamine Yamal fue constante. Sin saltos artificiales ni retrocesos prolongados. Partido a partido, fue construyendo una trayectoria que hoy se puede explicar con números contundentes.

90 goles creados, 156 partidos disputados, 6 títulos y protagonismo absoluto, todo antes de cumplir 19 años. Un datazo que no solo impacta, sino que redefine lo que se espera de un futbolista a esa edad.