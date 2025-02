La goleada sufrida por el Real Valladolid en su visita al Athletic Club ha desatado una reacción sin precedentes por parte de su afición. El equipo blanquivioleta cayó 7-1 en San Mamés y, tras lo ocurrido, la Federación de Peñas del Real Valladolid ha emitido un comunicado exigiendo la devolución del dinero de las entradas a los cerca de 600 aficionados que viajaron a Bilbao para presenciar el partido.

Los seguidores pucelanos han manifestado su indignación por la derrota y han expresado su rechazo a la actitud del equipo en el campo. Para ellos, el problema no es perder, sino la falta de competitividad que ha mostrado el conjunto dirigido por Álvaro Rubio. En su comunicado, las peñas dejaron claro que no pueden seguir aceptando actuaciones de este tipo y exigieron que los propios jugadores sean quienes cubran el costo de las entradas de los hinchas desplazados.

La afición del Valladolid agotó las entradas en minutos y terminó sufriendo en San Mamés

El entusiasmo de los hinchas del Real Valladolid por acompañar al equipo en Bilbao fue evidente. En apenas 2 minutos, las entradas para la zona visitante de San Mamés se agotaron, lo que demuestra el compromiso inquebrantable de la afición con el club. Sin embargo, lo que debía ser una muestra de apoyo terminó en una jornada de frustración absoluta, con un 7-1 que fue calificado como una “humillación” por los propios seguidores.

El resultado ha sido un duro golpe para una hinchada que, pese a la difícil situación del equipo en la tabla –último en la tabla, con 15 puntos en 25 jornadas–, sigue alentando sin descanso. Sin embargo, la paciencia de los aficionados parece haber llegado a su límite tras encajar siete goles por segunda vez en la temporada, luego de la goleada sufrida ante el Barcelona.

El reclamo de la afición del Valladolid: «No basta con perdones vacíos, sino acciones propias de jugadores profesionales»

La Federación de Peñas del Real Valladolid no solo expresó su rechazo al desempeño del equipo, sino que exigió medidas concretas. En su comunicado, dejaron claro que ya no se trata únicamente de los resultados, sino de la falta de entrega del equipo en el campo: «Se puede ganar, empatar o perder, lo que es indefendible es la falta de competitividad. Ya no valen los perdones, valen las acciones», señalaron en el documento.

Además, exigieron que los jugadores asuman la responsabilidad del desastre en San Mamés y costeen la devolución del dinero a los hinchas que se desplazaron a Bilbao: «Solicitamos la devolución del coste de las entradas visitantes a los aficionados blanquivioleta desplazados a San Mamés y que dicha devolución sea costeada por la actual plantilla del primer equipo del Real Valladolid”, agregaron.

La crisis del Real Valladolid y los récords negativos que preocupan a la afición

Más allá de la goleada, la situación del Real Valladolid en esta temporada es alarmante. El equipo no solo se encuentra en la parte más baja de la tabla con apenas 15 puntos, sino que además ha batido récords negativos históricos en casi 100 años de historia.

En el comunicado, los aficionados también han exigido que la directiva tome cartas en el asunto: «Se debe respetar nuestra historia, parando la sangría de récords negativos nunca vistos en casi 100 años de historia por parte de la actual plantilla del Real Valladolid». El descontento de los hinchas blanquivioletas no es solo por la goleada en Bilbao, sino por una temporada que se ha convertido en un calvario.