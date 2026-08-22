Leon Goretzka ya tiene definido su próximo destino. Después de quedar libre tras finalizar su etapa en el Bayern Múnich, el experimentado centrocampista alemán está a un paso de convertirse en nuevo jugador del Aston Villa, en una operación que refuerza las aspiraciones del conjunto dirigido por Unai Emery para la temporada 2026-27.

El futbolista de 31 años había despertado interés en varios clubes importantes de Europa durante las últimas semanas, pero finalmente se ha inclinado por la Premier League y por un proyecto que le garantiza protagonismo inmediato en una de las ligas más competitivas del mundo.

Aston Villa acelera y deja encaminado el fichaje

Las conversaciones entre las partes avanzaron con rapidez durante los últimos días. Diversas informaciones coinciden en que ya existe un acuerdo verbal entre Goretzka y el Aston Villa, mientras el club inglés trabaja en los últimos detalles administrativos para completar el reconocimiento médico y la firma del contrato.

La operación responde a una necesidad concreta dentro de la plantilla de Unai Emery. La salida de Youri Tielemans al Manchester United y la grave lesión de Amadou Onana obligaron a la dirección deportiva a buscar un centrocampista con experiencia, liderazgo y capacidad para asumir responsabilidades desde el primer día.

El entrenador español tuvo además un papel importante en la negociación. Goretzka mantuvo conversaciones directas con Emery y quedó convencido del proyecto deportivo que le presentaron desde Birmingham.

Una decisión tras meses de especulación

El nombre del internacional alemán apareció vinculado a varios clubes importantes del continente. Atlético de Madrid, Juventus, AC Milan, Inter de Milán, Arsenal y Tottenham siguieron de cerca su situación después de conocerse su salida del Bayern.

Sin embargo, ninguna de esas alternativas terminó cristalizando. Durante buena parte del verano se especuló con que sus elevadas pretensiones salariales estaban dificultando un acuerdo definitivo con alguno de sus pretendientes.

Finalmente, Aston Villa encontró la fórmula adecuada para convencer al jugador y adelantarse en una carrera que parecía abierta hasta hace apenas unos días.

El final de una larga etapa en el Bayern Múnich

La salida de Goretzka pone punto final a una relación de ocho temporadas con el Bayern Múnich. Durante ese periodo se consolidó como una pieza importante del conjunto bávaro y participó en algunos de los mayores éxitos recientes de la institución.

No obstante, su protagonismo fue disminuyendo gradualmente en los últimos cursos. La creciente competencia en la medular y los cambios dentro de la estructura deportiva terminaron empujando a ambas partes hacia una separación que parecía inevitable.

Con el cierre de ese ciclo, el alemán decidió buscar un nuevo desafío en una liga que siempre le resultó atractiva y donde considera que todavía puede competir al máximo nivel.

Unai Emery suma experiencia para un proyecto ambicioso

La llegada de Goretzka representa mucho más que un simple refuerzo. Aston Villa incorpora a un futbolista con amplia trayectoria internacional, experiencia en competiciones europeas y acostumbrado a pelear por títulos.

El alemán aportará equilibrio, recorrido, capacidad física y liderazgo a una plantilla que sigue creciendo bajo la dirección de Emery. Además, competirá por un lugar en la zona medular con jugadores como João Gomes, John McGinn, Ross Barkley y George Hemmings.

La sensación en Birmingham es que el club está cerca de cerrar una de las operaciones más llamativas de este tramo final del mercado. Si no aparece ningún contratiempo de última hora, Leon Goretzka cambiará el Allianz Arena por Villa Park y comenzará una nueva aventura en la Premier League.