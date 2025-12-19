La Jornada 17 de LaLiga 2025-26 arranca con un partido de alto impacto en la zona baja de la tabla. Valencia recibe a Mallorca en Mestalla en un duelo directo por sumar puntos clave antes del cierre del año. El encuentro se disputará el viernes 19 de diciembre, desde las 21:00 en España y las 15:00 en Colombia, con transmisión confirmada en televisión y plataformas digitales para distintos países.

Ambos equipos llegan con necesidades claras. El Valencia busca hacerse fuerte en casa para salir de los puestos de riesgo, mientras que Mallorca pretende consolidar su ventaja mínima sobre la zona de descenso. El contexto, el escenario y la cercanía en la clasificación convierten el partido en uno de los más relevantes de la fecha.

Detalles del partido: Valencia vs Mallorca de LaLiga EA Sports

Competencia: LaLiga EA Sports 2025-26 – Jornada 17

LaLiga EA Sports 2025-26 – Jornada 17 Estadio: Mestalla (Valencia, España)

Mestalla (Valencia, España) Capacidad: Más de 49.000 espectadores

Más de 49.000 espectadores Fecha: Viernes 19 de diciembre de 2025

Viernes 19 de diciembre de 2025 Hora: 21:00 en España | 15:00 en Colombia

21:00 en España | 15:00 en Colombia Transmisión TV: DAZN y Movistar+ LaLiga HDR (España); DIRECTV (Sudamérica); SKY Sports (México); ESPN Deportes (EE. UU.)

DAZN y Movistar+ LaLiga HDR (España); DIRECTV (Sudamérica); SKY Sports (México); ESPN Deportes (EE. UU.) Transmisión online: DAZN App, DGO, Izzi Go, ESPN App y Fubo Sports

Dónde ver Valencia vs Mallorca en TV y online

Estas son las señales confirmadas para seguir el partido en vivo:

España: DAZN (Movistar Plus+ 55; Orange 111) y Movistar+ LaLiga HDR (Movistar Plus+ 440; Orange 111)

(Movistar Plus+ 55; Orange 111) y (Movistar Plus+ 440; Orange 111) Colombia y resto de Sudamérica: DIRECTV en TV (canales 610 y 1610) y DGO en streaming

en TV (canales 610 y 1610) y en streaming México: SKY Sports en TV e Izzi Go en streaming

en TV e en streaming Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN App y Fubo Sports.

A qué hora es el partido del Valencia en LaLiga, país por país

España: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Colombia, Perú, Ecuador: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Venezuela, Bolivia: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Argentina, Uruguay, Chile, Brasil: 5:00 p.m.

5:00 p.m. México (CDMX): 2:00 p.m.

2:00 p.m. Estados Unidos: Costa Este: 3:00 p.m. Centro: 2:00 p.m. Pacífico: 12:00 p.m.

Reino Unido: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Italia, Francia, Alemania: 9:00 p.m.

Probables alineaciones de Valencia y Mallorca

Valencia CF: Julen Agirrezabala; Thierry Rendall, César Tárrega, José Copete, José Gayà; Pepelu, Filip Ugrinic, André Almeida; Diego López, Lucas Beltrán y Hugo Duro. DT: Carlos Corberán.

RCD Mallorca: Leo Román; Pablo Maffeo, Martin Valjent, Antonio Raíllo, Johan Mojica; Samú Costa, Manu Morlanes, Mateo Joseph, Sergi Darder, Jan Virgili; Vedat Muriqi. DT: Jagoba Arrasate.

Valencia, presión y necesidad de sumar en Mestalla

El Valencia afronta el compromiso ubicado en la casilla 17 de la tabla, con 15 puntos en 16 partidos, una posición que lo mantiene muy cerca de la zona de descenso. Por eso, el duelo ante Mallorca se presenta como una oportunidad clave para cambiar la dinámica y cerrar el año con mayor tranquilidad.

El equipo dirigido por Carlos Corberán ha mostrado competitividad en varios tramos del campeonato, pero la falta de regularidad le ha pasado factura. En Mestalla, el respaldo de su afición será fundamental para buscar un triunfo que le permita escalar posiciones y cortar la presión que se ha instalado en el entorno.

Mallorca, con una leve ventaja que busca sostener

Del otro lado, el Real Mallorca llega con 17 puntos, dos más que su rival, y consciente de que una victoria en Valencia podría significar un golpe importante en la lucha por la permanencia. El conjunto de Jagoba Arrasate ha sabido competir en partidos cerrados y apuesta por el orden táctico y la experiencia de futbolistas como Vedat Muriqi y Sergi Darder.

El plan del Mallorca pasa por resistir los momentos de presión en Mestalla y aprovechar los espacios cuando el partido lo permita. Sumar fuera de casa en este tipo de escenarios puede marcar diferencias en el tramo final del campeonato.

Un duelo directo que puede mover la tabla de LaLiga

Valencia vs Mallorca no es un partido más en el calendario. Es un enfrentamiento directo entre dos equipos que comparten objetivos inmediatos y que saben que cada punto cuenta. Con transmisión confirmada en Europa y América, el choque en Mestalla promete intensidad, tensión y un desarrollo marcado por la urgencia de ambos.

La Jornada 17 de LaLiga arranca con un duelo que puede redefinir posiciones y estados de ánimo. El viernes 19 de diciembre, Mestalla será el escenario de un partido decisivo para Valencia y Mallorca.