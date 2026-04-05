La Jornada 30 de LaLiga ofrece un enfrentamiento atractivo entre el Valencia CF y el Celta de Vigo, dos equipos que atraviesan momentos distintos pero con metas claras en la recta final del campeonato.

El partido se disputará el domingo 5 de abril, desde las 16:15 en España y las 09:15 en Colombia, en el Estadio Mestalla, escenario con capacidad para más de 49.000 espectadores. Valencia busca consolidar su recuperación en la tabla, mientras que Celta intenta mantenerse en puestos de clasificación europea.

Dónde ver Valencia vs Celta de Vigo en TV y online

El compromiso contará con transmisión oficial en diferentes plataformas según el país.

España: DAZN LaLiga 2 (Movistar 58 y Orange 114), a través de la plataforma DAZN y LaLiga TV Bar , disponible en Movistar Plus+

(Movistar 58 y Orange 114), a través de la plataforma DAZN y , disponible en Movistar Plus+ Colombia y el resto de Sudamérica: DIRECTV (610 y 1610) en TV y DGO online

(610 y 1610) en TV y online México: SKY SPORTS en TV e IZZI GO online

en TV e online Estados Unidos: ESPN Deportes, fuboTV e ESPN App.

Horarios del partido entre Valencia y Celta de Vigo, país por país

El Valencia vs Celta de Vigo se jugará en los siguientes horarios destacados:

España: 16:15

16:15 Colombia, Perú, Ecuador: 09:15

09:15 México (CDMX): 08:15

08:15 Venezuela, Bolivia: 10:15

10:15 Chile, Argentina, Uruguay: 11:15

11:15 Estados Unidos: 09:15 ET / 06:15 PT.

Probables alineaciones de Valencia y Celta de Vigo

Valencia CF: Stole Dimitrievski; Unai Núñez, César Tárrega, Eray Cömert, José Luis Gayà; Guido Rodríguez, Javi Guerra, Lucas Beltrán; Luis Rioja, Largie Ramazani y Hugo Duro. DT: Carlos Corberán

Celta de Vigo: Ionut Radu; Joseph Aidoo, Javi Rodríguez, Marcos Alonso, Sergio Carreira, Óscar Mingueza; Ilaix Moriba, Hugo Sotelo; Ferrán Jutglà, Williot Swedberg y Borja Iglesias. DT: Claudio Giráldez.

Cómo llegan Valencia y Celta de Vigo a la Jornada 30 de LaLiga EA Sports

Valencia ocupa la casilla 13 con 35 puntos en 29 partidos. Llega en buen momento tras vencer al Sevilla como visitante (0-2) y ganar tres de sus últimos cuatro encuentros, una racha que le ha permitido alejarse de la zona baja y recuperar confianza.

Celta de Vigo, por su parte, se ubica en la séptima posición con 41 puntos en 29 juegos. Viene de caer como local ante el Alavés (3-4), resultado que frenó su impulso reciente, aunque se mantiene en la pelea por puestos europeos.

Ficha del partido Valencia CF vs Celta de Vigo