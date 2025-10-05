La Jornada 8 de LaLiga EA Sports 2025-26 trae un enfrentamiento imperdible entre Sevilla FC y FC Barcelona, dos equipos con historias muy diferentes en el arranque del campeonato, pero con la promesa de ofrecer un partido lleno de intensidad. El compromiso se jugará el domingo 5 de octubre, a partir de las 16:15 horas en España y las 09:15 a.m. en Colombia, en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán de Sevilla, con capacidad para 43 mil espectadores.

El conjunto azulgrana, dirigido por Hansi Flick, llega como líder en solitario del campeonato con un rendimiento casi perfecto. Enfrente tendrá a un Sevilla en reconstrucción bajo el mando de Matías Almeyda, que busca volver a la senda del triunfo ante su gente y frenar a un Barça que luce imparable en el torneo local.

Dónde ver Sevilla vs Barcelona en España y Colombia, TV y ONLINE

El partido contará con múltiples opciones de transmisión televisiva y online dependiendo del país:

España : M+ LaLiga (M54-O110), M+ LaLiga HDR (M443-O111), M+ LaLiga 2 (M57-O112) y LaLiga TV Bar, todos disponibles en Movistar Plus+ .

: M+ LaLiga (M54-O110), M+ LaLiga HDR (M443-O111), M+ LaLiga 2 (M57-O112) y LaLiga TV Bar, todos disponibles en . Colombia y Sudamérica : DIRECTV Sports (TV) y DGO (streaming online).

: (TV) y (streaming online). México y Centroamérica : transmisión por Sky Sports y plataformas afiliadas.

: transmisión por y plataformas afiliadas. Estados Unidos: cobertura exclusiva por ESPN Deportes.

Gracias a estas opciones, los fanáticos del fútbol español podrán seguir en vivo el choque entre el líder Barcelona y un Sevilla que busca hacerse fuerte en casa.

Dónde se juega y horarios del partido Sevilla vs Barcelona

El escenario será el emblemático Ramón Sánchez Pizjuán, un estadio con una atmósfera única que promete empujar al cuadro sevillano a dar su mejor versión frente a su público.

Horarios del partido según país:

España, Alemania, Francia e Italia : 16:15 horas

: 16:15 horas Colombia, Perú y Ecuador : 09:15 horas

: 09:15 horas Argentina, Uruguay y Chile : 11:15 horas

: 11:15 horas México : 08:15 horas

: 08:15 horas Estados Unidos (Este) : 10:15 horas

: 10:15 horas Inglaterra y Portugal: 15:15 horas

Probables alineaciones de Sevilla y Barcelona

Barcelona: Wojciech Szczesny; Jules Koundé, Ronald Araújo, Andreas Christensen, Gerard Martín; Frenkie De Jong, Marc Casadó, Pedri; Marcus Rashford, Robert Lewandowski y Roony Bardghji. DT: Hansi Flick.

Sevilla: Odisseas Vlachodimos; Gabriel Suazo, Marcao, Fábio Cardoso, César Azpilicueta, José Ángel Carmona; Batista Mendy, Lucien Agoumé; Rubén Vargas, Alexis Sánchez e Isaac Romero. DT: Matías Almeyda.

Noticias del Barcelona para el partido

El FC Barcelona llega a este encuentro tras una derrota en Champions League frente al PSG (1-2), pero su gran rendimiento en el torneo doméstico lo mantiene como el equipo más sólido de la temporada. Los dirigidos por Hansi Flick suman 19 puntos de 21 posibles, con seis victorias y un solo empate, y vienen de imponerse a la Real Sociedad (2-1) en Montjuïc.

El cuadro culé ha mostrado un poder ofensivo arrollador en casa, con goleadas como el 6-0 al Valencia y el 3-0 al Getafe, además del triunfo 3-1 sobre el Real Oviedo fuera de casa. Sin embargo, deberá sobreponerse a varias bajas importantes: Lamine Yamal volvió a resentirse de sus molestias en el pubis, mientras que Fermín López y Raphinha siguen en recuperación.

En portería, Szczesny asumirá la titularidad debido a la operación de Joan García, quien estará ausente por al menos tres meses. Lewandowski, por su parte, apunta a liderar el ataque acompañado de Marcus Rashford, que ha sido una de las grandes incorporaciones de la temporada.

Situación del Sevilla en LaLiga

El Sevilla FC atraviesa un momento de irregularidad y busca un punto de inflexión ante el líder. Con Almeyda en el banquillo, el conjunto andaluz intenta consolidar su estilo de presión alta y transiciones rápidas, aunque los resultados aún no acompañan.

Los hispalenses confían en la experiencia de Alexis Sánchez y la velocidad de Isaac Romero para sorprender a una defensa culé que suele adelantarse en campo contrario. El técnico argentino espera que el ambiente del Sánchez Pizjuán y la entrega de su equipo puedan frenar el poderío ofensivo del Barcelona y dar el golpe en casa.