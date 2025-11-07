El ascenso de Daniel Muñoz en el fútbol europeo ha sido meteórico. En apenas un año, el lateral colombiano pasó de ser una apuesta del Crystal Palace a convertirse en uno de los jugadores más completos y regulares de la Premier League, despertando el interés de gigantes como el FC Barcelona y el Paris Saint-Germain. Su nombre vuelve a encender el mercado y todo apunta a un movimiento grande en el próximo verano.

El Barcelona se mueve: prioridad para Hansi Flick

El FC Barcelona ha puesto los ojos en el defensor antioqueño ante la evidente necesidad de reforzar su zona derecha. El nivel irregular de Jules Koundé y los problemas defensivos del equipo llevaron a Hansi Flick a exigir un fichaje inmediato en esa posición.

Según reportes de medios británicos, Deco ya habría entablado conversaciones preliminares con los agentes de Muñoz para conocer las condiciones de su contrato y su disposición al traspaso. El Crystal Palace tasó su salida en 35 millones de euros, una cifra que el Barcelona considera asumible si logra cerrar alguna venta importante antes del mercado veraniego.

Desde la directiva catalana hay consenso: el colombiano reúne la experiencia, proyección y carácter que necesita el vestuario. La intención es avanzar rápido para evitar que otros clubes europeos se interpongan en la negociación.

PSG entra en escena por la lesión de Hakimi

El interés del Paris Saint-Germain por Daniel Muñoz también se ha intensificado. Según información del portal Fichajes.net, el equipo de Luis Enrique analiza su incorporación como respuesta a la lesión del marroquí Achraf Hakimi, quien estará cerca de ocho semanas de baja tras una acción con Luis Díaz en la Champions League.

En París consideran que Muñoz puede ser un recambio confiable a corto plazo y una competencia directa para Hakimi a mediano plazo. Además, su capacidad ofensiva y disciplina táctica encajan con el estilo que el PSG busca mantener en su plantel.

Crystal Palace intenta retenerlo, pero el salto parece inminente

En abril de 2025, el Crystal Palace extendió su contrato hasta junio de 2028, mejorando significativamente su salario. El presidente del club, Steve Parish, destacó su profesionalismo y compromiso: “Daniel es la personificación de un excelente profesional. Ha tenido un impacto enorme desde que llegó al sur de Londres”.

Sin embargo, el reciente interés de Barcelona y PSG cambia el panorama. El jugador estaría decidido a dar el salto definitivo al fútbol de élite, consciente de que atraviesa el punto más alto de su carrera.

La intención de Deco es cerrar un acuerdo verbal lo antes posible para adelantarse a competidores como Chelsea o Inter de Milán, que también siguen de cerca la evolución del colombiano.

De Bélgica a la Premier: la consagración de Daniel Muñoz

Después de brillar con el Genk de Bélgica, Muñoz dio un salto importante en enero de 2024 al fichar por el Crystal Palace por 8 millones de euros. En el club londinense no tardó en demostrar su jerarquía: se consolidó como titular indiscutible y fue pieza clave en la conquista de la FA Cup 2025 y la Community Shield 2025, títulos que marcaron un hito para la institución.

Con 29 años, el colombiano vive un momento de madurez plena. Su rendimiento constante, su despliegue físico y su capacidad ofensiva lo han convertido en uno de los mejores laterales derechos de la Premier League, según la prensa inglesa.