Lamine Yamal es, sin duda, una de las mayores irrupciones del fútbol europeo en la última década. A los 17 años es titular habitual en el Barcelona, suma goles y asistencias con naturalidad y juega instancias clave como la semifinal de Champions League ante el Inter de Milán. Su nivel ha generado admiración en el mundo del fútbol… y también comparaciones.

En una reciente rueda de prensa, un periodista lo puso frente a uno de los temas más recurrentes en la actualidad blaugrana, hablando de su inicio en el club, teniendo en cuenta las cifras que tuvo Messi en ese mismo tiempo. La respuesta de Yamal fue clara, respetuosa y, sobre todo, épica por la madurez que transmitió. Aquí repasamos el contexto y su contundente declaración.

El contexto de la pregunta sobre la comparación de Messi con Yamal en sus inicios con Barcelona

Durante la rueda de prensa previa a la semifinal de la Champions, Lamine Yamal fue consultado por una estadística llamativa: con solo 17 años, ya suma casi 100 partidos con el primer equipo del FC Barcelona. A esa edad, Messi apenas había disputado siete encuentros. Esa comparación estadística llevó al periodista a preguntarle directamente qué pensaba de que su nombre empezara a relacionarse con el del astro argentino.

La comparación con Messi es un tema sensible para cualquier jugador del Barça. Y más aún para un joven que está dando sus primeros pasos. No es la primera vez que alguien intenta empujar a Yamal a una narrativa que, si bien puede sonar halagadora, también puede convertirse en una carga. La forma en la que respondió a esa pregunta dejó claro que no está dispuesto a dejarse atrapar por el peso de las etiquetas.

La respuesta de Lamine Yamal: contundente y humilde

Con el foco de las cámaras, los micrófonos atentos y la comparación flotando en el ambiente, Lamine Yamal respondió así: “No me comparo con él. No me comparo con nadie, y mucho menos con Messi. Lo dejo a vosotros. Nosotros pensamos en mejorar cada día nosotros mismos. En ser mejor que yo mismo al día siguiente. Yo creo que esa comparativa no tiene sentido, con Messi menos aún. Intento disfrutar, ser yo mismo, hacer mi camino. Obviamente lo admiro como el mejor jugador de la historia, pero no me comparo con él”.

En un mundo del fútbol en el que la presión mediática empuja a los jóvenes a proclamarse herederos de leyendas o a asumir roles para los que no están preparados, Yamal marcó una línea clara: no quiere que lo comparen con nadie. Ni siquiera con el gran ídolo del Barcelona. La declaración sorprendió no por su contenido, sino por el tono y la seguridad con la que fue entregada. Sin adornos, sin excusas, sin soberbia. Solo una idea clara: respeto por Messi, pero concentración en su propio camino.

Messi, una referencia, no un espejo para Yamal

Lamine Yamal dejó claro que Messi es para él una figura de admiración. Lo llamó “el mejor jugador de la historia”, reafirmando la influencia que el argentino ha tenido no solo en el Barça, sino en toda una generación de futbolistas. Pero también dejó claro que no busca replicar su camino. No pretende imitarlo, ni mucho menos posicionarse como su sucesor. Su enfoque está en mejorar cada día, en trabajar para superarse a sí mismo, no a otros.

Ese enfoque revela una madurez poco habitual para alguien que, desde los 16 años, convive con titulares que lo llaman «el nuevo Messi». Yamal no cayó en la trampa de los elogios excesivos ni de la presión innecesaria. Respondió con la misma soltura con la que se desmarca de un rival en la banda.

Los números de Lamine Yamal en el Barcelona

Aunque rechace las comparaciones, es innegable que Lamine Yamal está haciendo historia con el FC Barcelona. Desde su debut oficial el 29 de abril de 2023 ante el Real Betis, ha acumulado 99 partidos oficiales, marcando 21 goles y repartiendo 33 asistencias. Una cifra impresionante para un jugador que aún no ha alcanzado la mayoría de edad.

A nivel de títulos, ya suma una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España, siendo protagonista en buena parte del recorrido de cada trofeo. A todo esto, hay que sumar sus actuaciones con la Selección Española, donde también ha brillado con goles importantes y apariciones clave. Cada dato refuerza la idea de que no necesita compararse con nadie: Lamine Yamal ya está escribiendo su propio capítulo en la historia del club.

Una declaración que marca el tono de la carrera de Yamal

La respuesta de Yamal podría haber sido diplomática o evasiva. Pero eligió ser directo y honesto. No negó la magnitud de Messi, ni trató de desmarcarse del debate con frases hechas. Habló desde la admiración, pero también desde la seguridad de quien sabe que su mejor versión vendrá siendo auténtico.

En una época en la que muchos buscan viralizarse por declaraciones altisonantes, Yamal apostó por la sensatez. Y con eso, probablemente, ganó más respeto que con cualquier regate. ¿Qué se espera de él ahora? Que siga haciendo lo que ya está haciendo: jugar, crecer y hablar cuando sea necesario. Y cuando lo haga, que sea con la misma claridad con la que respondió sobre Messi. Porque esa respuesta, sin duda, merece ser leída.