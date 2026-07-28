José Mourinho ya ha definido una de sus prioridades para reforzar la defensa del Real Madrid. El técnico portugués considera necesario incorporar un central zurdo que amplíe las variantes de la plantilla y el nombre que más fuerza ha cobrado en las últimas semanas es el de Renato Veiga, futbolista del Villarreal que encaja plenamente en el perfil buscado por la dirección deportiva.

Aunque el interés es real, la operación todavía depende de un movimiento previo dentro de la plantilla madridista. El club blanco mantiene la planificación abierta para el tramo final del mercado y solo avanzará de forma definitiva cuando resuelva la situación de uno de sus actuales defensores.

Mourinho sitúa a Renato Veiga entre sus prioridades

La incorporación de Renato Veiga responde a una petición expresa de José Mourinho, que pretende disponer de una defensa con mayor profundidad para afrontar una temporada en la que el Real Madrid competirá por todos los títulos.

El internacional portugués, de 22 años, ha convencido por sus condiciones físicas, capacidad para iniciar el juego desde la zaga y margen de crecimiento. Su perfil también encaja con la política de fichajes que el club ha venido desarrollando en los últimos mercados, basada en futbolistas jóvenes con proyección internacional.

Después de su llegada al Villarreal en 2025, el defensor ha conseguido consolidarse como una de las piezas importantes del equipo castellonense, además de mantener presencia habitual en la selección absoluta de Portugal.

Entre los factores que refuerzan el interés madridista destacan:

Su condición de central zurdo.

Experiencia internacional con Portugal.

Capacidad para actuar en distintos sistemas defensivos.

Proyección de crecimiento a medio y largo plazo.

La salida de Raúl Asencio condiciona toda la operación

El Real Madrid no activará ninguna negociación mientras no quede resuelto el futuro de Raúl Asencio.

La dirección deportiva considera prioritario liberar espacio en la plantilla antes de incorporar un nuevo defensor. El canterano aparece entre los futbolistas con opciones de abandonar el club durante este mercado, principalmente mediante una cesión que le permita acumular minutos.

Hasta que esa situación no quede definida, cualquier movimiento por Renato Veiga permanecerá en fase de seguimiento y evaluación.

La planificación deportiva pasa por evitar un exceso de efectivos en la misma posición y mantener el equilibrio de la plantilla antes del inicio oficial de la temporada.

El Villarreal mantiene una posición sólida

La negociación tampoco se presenta sencilla por la postura del Villarreal.

Renato Veiga tiene contrato hasta 2032, circunstancia que concede al conjunto castellonense una posición muy favorable para negociar. Además, su valoración ronda los 30 millones de euros, una cifra que el club considera acorde con la evolución del futbolista.

El Submarino Amarillo no tiene necesidad de vender y solo estudiaría una operación que responda plenamente a sus expectativas económicas.

Esa situación obliga al Real Madrid a planificar cuidadosamente los tiempos antes de presentar cualquier propuesta formal.

El siguiente paso llegará tras resolver la defensa madridista

La hoja de ruta está definida. Primero deberá aclararse el futuro de Raúl Asencio y, posteriormente, el Real Madrid decidirá si inicia las conversaciones con el Villarreal para intentar incorporar a Renato Veiga.

Mientras tanto, José Mourinho mantiene al internacional portugués como una de las alternativas que considera más adecuadas para reforzar una defensa que necesitará máxima competitividad durante una temporada cargada de objetivos nacionales e internacionales.