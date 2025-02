La continuidad de Carlo Ancelotti en el Real Madrid no está asegurada, pero el técnico italiano ya planifica la plantilla de la próxima temporada. En este proceso, ha solicitado a Florentino Pérez la salida de dos jugadores con los que no cuenta: Endrick y Arda Güler. Ambos futbolistas, pese a su talento y proyección, no han logrado convencer al entrenador, quien prefiere a jugadores con mayor experiencia.

Carlo Ancelotti no cuenta más con Endrick y Arda Güler

La situación de Endrick y Arda Güler es complicada. El brasileño apenas suma minutos en los finales de los partidos, mientras que el turco ha quedado relegado al banquillo desde el pasado 5 de febrero. Pese a la calidad que han demostrado en sus anteriores clubes, Ancelotti no los considera piezas clave en su esquema y ha dejado claro que su futuro en el equipo dependerá de una posible salida en verano.

El caso de Güler es aún más llamativo, ya que su calidad es reconocida tanto dentro del club como por la afición. Sin embargo, el técnico sigue sin darle oportunidades, lo que ha generado controversia en el entorno madridista.

Ancelotti prefiere experiencia y veteranía para finalizar la temporada

No es un secreto que Carlo Ancelotti apuesta por jugadores con experiencia. Históricamente, el italiano ha mostrado mayor confianza en futbolistas consolidados, dejando en segundo plano a los jóvenes talentos que requieren tiempo para evolucionar. Su enfoque pragmático prioriza resultados inmediatos, lo que complica la adaptación de jugadores en proceso de formación.

La falta de minutos de Güler y Endrick se suma a la larga lista de casos similares en la era Ancelotti, donde figuras como Rodrygo, Vinícius y Valverde también tuvieron dificultades para asentarse en el once inicial en sus primeros años.

La respuesta de Güler tras la rueda de prensa de Carlo Ancelotti

En medio del debate sobre su falta de minutos, Arda Güler publicó un mensaje en redes sociales que muchos interpretaron como una respuesta indirecta a su entrenador: «A mi nueva edad, no voy a renunciar ni un segundo de lucha para hacer sentir orgullosos a todos los que creyeron en mí y nunca perdieron su apoyo».

El mensaje generó especulaciones sobre su futuro en el Real Madrid. Con apenas 927 minutos en 27 partidos disputados, su poca participación podría llevarle a buscar una salida el próximo verano.

Ancelotti deja claro el papel de Endrick en el Real Madrid

Durante la rueda de prensa previa al partido contra la Real Sociedad, Ancelotti también habló sobre Endrick. Dejó un mensaje contundente sobre el atacante brasileño: «Por sus características, Endrick no va a ser Rodrygo ni va a ser Vinícius. Pero va a ser un gran delantero. No hay caso Endrick, de momento. A ver qué pasa».

El futuro de Endrick y Güler en el Real Madrid sigue siendo incierto. Mientras que la directiva valora su potencial, la falta de confianza del técnico podría llevar a su salida en busca de minutos en otro equipo. Todo dependerá de las decisiones que se tomen en el mercado de fichajes.