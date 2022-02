Y 'Cariaco', ¿qué? : Cruz Real habló de su lesión

Juan Cruz Real habló de la lesión que tiene el jugador venezolano y mostró dudas sobre su estado físico.

Luis Daniel González se ha perdido los últimos cuatro partidos del cuadro barranquillero en la Liga BetPlay. Por su convocatoria a la Selección de Venezuela, y ahora por un problema físico, solo alcanzó a disputar la primera fecha contra Patriotas.

+ Daniel Giraldo: en busca de despegar con Junior

+ Junior, ¿un mal visitante?

En aquel juego contra el cuadro boyacense, el Cariaco sufrió un golpe que lo aqueja hasta el día de hoy. José Néstor Pekerman no le dio tantos minutos en la doble fecha eliminatoria por la misma razón, pues el venezolano aún sigue sentido.

Cruz Real, en su atención a los medios de comunicación, habló sobre el estado de su volante ofensivo y manifestó no tener claridad sobre el plazo de su recuperación: “Luis viene evolucionando. No sé si va a estar para el partido del sábado, o si debemos esperar más tiempo para que se recupere bien. Lo evaluaremos”, dijo.

¡ESTÁ EN DUDA👀! Juan Cruz Real🇦🇷, entrenador de Junior de Barranquilla🦈 habló sobre la situación de Luis ‘Cariaco’ González🇻🇪 y señaló que hasta el momento no se confirma su regreso. pic.twitter.com/MrdBia1GJN — Toque Sports (@ToqueSports) February 10, 2022



Ante Once Caldas, es probable que González no esté presente en el once inicialista. Lo esperarán hasta último momento, pero todo indica que en su lugar volverá a jugar Fabián Sambueza. El argentino es el suplente directo del número diez, y viene encontrando buenas sensaciones.