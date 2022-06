¿Termina contrato y no jugaría más con Junior?

Todo parece indicar que un atacante está descartado para los partidos que quedan de cuadrangulares. Junior no le renovará el contrato.

Los resultados no están siendo los esperados, hay un descontento con el grupo en general y el mal momento de Junior comienza a dejar algunas víctimas. Según medios cercanos al equipo, hay un futbolista que no jugará más en lo que queda de semestre porque se marcha de Barranquilla: Edwuin Cetré.

Cetré, que no viajó a Bucaramanga para el partido de cuadrangulares, está viviendo sus últimos días como Tiburón. Su contrato expira el próximo mes de diciembre, y el club no quiere arriesgarse a que sufra alguna lesión que obligue a renovarle. Por ello, se ha tomado la decisión de no contar con él para lo que queda.

Esta forma de proceder viene siendo muy común en Junior. Ya sería el segundo jugador que se descarta por la misma situación, luego de lo que pasó con Germán Mera. La realidad es que Cetré nunca despegó como futbolista y su nivel fue disparejo en tres años. Su futuro todavía es incierto.