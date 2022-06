Sebastián Viera fue uno de los que analizó el empate a cero goles entre Millonarios vs. Junior de Barranquilla que se disputó en el estadio El Campín.

El guardameta uruguayo fue una de las figuras del compromiso que terminó 0-0 y dejó con chances al cuadro Tiburón de avanzar a la gran final de la Liga BetPlay 2022 -I.

Viera acompañó a Juan Cruz Real a la rueda de prensa y allí analizó la igualdad y además le envió un mensaje a los hinchas de Millonarios.

“Nosotros somos más de jugar que de luchar, pero hoy (ayer) tocó luchar y lo hicimos bien. Orgulloso de todo el equipo. Por más que me puteen los hinchas acá a más no poder, me encanta jugar en El Campín”, inició.

Y agregó que “estoy en un equipo que lo tienen que matar para que quede por fuera. Mientras tengamos vida, vamos a darlo todo”.

“Nos quedan dos finales en las que tenemos que ser efectivos y donde hay que ganar los seis puntos para luego esperar. Confiamos en nosotros. Hoy (el jueves) nos vamos tranquilos porque lo dimos todo. A veces los das todo y no alcanza, porque terminas perdiendo. Hoy nos llevamos un punto”, concluyó.