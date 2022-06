Juan Cruz Real sobre el arbitraje: “Lo que pasó acá fue una vergüenza”

El técnico de Junior habló en rueda de prensa tras el juego ante Millonarios y mostró su descontento por la actuación del árbitro Alexander Ospina.

Luego del partido en Bogotá, donde Junior y Millonarios terminaron con un partido sin goles, el técnico del cuadro barranquillero, Juan Cruz Real, se refirió a lo que fue la expulsión de Fabián Viáfara por quemar tiempo en un lateral y se quejó fuertemente con la actuación del árbitro a lo largo del partido.

De entrada comenzó diciendo. “No me gusta quejarme de los árbitros, porqué después dicen que habló y demás, además de que corro el riesgo de que los árbitros me tomen bronca a mí, pero la verdad lo que pasó hoy acá es una vergüenza; echar a un jugador por un lateral, donde yo le voy a hablar al jugador, que me expulse a mí en últimas, pero luego dentro de la cancha reconoce que se equivoca“.

Le envió un mensaje al juez. “Muchachos, vamos a hacer las cosas en serio, ya hay dos partidos donde hubo dudas, acá y afuera, entonces hagamos las cosas como tienen que ser, porqué todos trabajamos bien. No te pueden dejar 25, 30 minutos acá con 10 jugadores. Está bueno que sea una patada que se salvó, ¿pero por un lateral?, no, no sean malos. Hagamos la cosa en serio”.

“Lo dije antes del partido, no espero tener que hablar de los árbitros después y terminamos hablando de los árbitros, sin desconocer que Millonarios es un gran equipo, pero jugar con un jugador menos acá, es mucha ventaja. Si hay árbitros que son jóvenes que no están preparados para esto, pongan otro con más experiencia. Cuando a nosotros nos pita Roldán, generalmente no tenemos ningún problema“.

Por último, se refirió al tema de las tarjetas amarillas en el trámite. “Para un lado una evaluación es una y para nosotros es otra, hubo muchas jugadas en donde nos llenaron de amarillas y para ellos nada. La expulsión fue insólita, yo qué le voy a hablar al jugador, si me tiene que echar a mí en últimas el árbitro“.