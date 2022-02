El defensor central, hoy en Talleres de Córdoba, volvió a hablar sobre los rumores de la forma en la que salió de Junior y su relación con Luis Díaz.

Rafael Pérez tuvo un exitoso paso por Junior de Barranquilla. Siendo parte de la columna vertebral de un equipo histórico, el zaguero logró el recordado bicampeonato y estuvo a un penal de ganar la Copa Sudamericana.

En diálogo con Toque Sports , el cartagenero recorrió sus memorias en Barranquillas y aclaró algunos rumores de lo que fue su salida en 2020: “Junior me cambió la vida. Cuando me fui se dijeron cosas que no eran ciertas. Yo le expresé a Julio (Comesaña) que quería tomar una oportunidad en Argentina y él me comprendió”, dijo.

👀 “Antes de llegar a Argentina algunos equipos en Colombia 🇨🇴 estuvieron interesados en mi. Pero mi idea era llegar al fútbol argentino.” 🎙 Rafa Pérez. https://t.co/SpntwGVYj7 pic.twitter.com/wUSOD2ysvt — Toque Sports (@ToqueSports) February 8, 2022



Además, Pérez manifestó su gran sentido de pertenencia por el cuadro rojiblanco y la ciudad en general, en la que le gustaría volver a vivir:

“Salí bien del club, que es lo más importante. Barranquilla es mi casa, e incluso con mi familia decidimos radicarnos ahí cuando deje el fútbol”, confesó.

Por otro lado, el jugador de Talleres contó que habló hace poco con Luis Díaz sobre su fichaje por el Liverpool, donde cree que le irá bien: “Yo siempre pensé que, por sus características, no iba a tener techo. Cada vez se supera más. Hace unos días le dije que siento un orgullo total por todo lo que le está pasando”, reconoció.