Problemas entre barras de Junior y Conmebol: ¿Una amenaza?

En la previa del Junior-Fluminense por Copa Sudamericana, las barras protestan contra la Conmebol. “Si no entramos nosotros, no entra nadie”. ¿Qué pasó?

Hay inconvenientes antes de que el balón ruede a las 7:30 de la noche en el Metropolitano. Al Frente Rojiblanco Sur , una de las principales barrabravas de Junior, no le permitieron ingresar los materiales para la salida que tenían preparada. Se encuentran protestando a las afueras del estadio.

+ Cómo ver por TV Junior-Fluminense de Copa Sudamericana

+ Junior-Fluminense: convocados y probables formaciones

Bien es sabido que CONMEBOL tiene muchas reglas a la hora de preparar salidas para los equipos. La barra, que tiene un tifo preparado para esta noche, reclama que la dejen entrar con los plásticos y demás implementos.

¿NO HAY FIESTA EN EL METRO👀? Integrantes del FRBS, barra de Junior de Barranquilla🦈, protestan en las afueras del Estadio Metropolitano debido a que no les permiten el ingreso de lo que necesitan para la salida que tienen planeada realizar en el juego de hoy ante Fluminense🇧🇷. pic.twitter.com/xgnvbUbNpj — Toque Sports (@ToqueSports) April 13, 2022



“No nos dejan entrar el tifo, y el club no nos da la mano porque no mandamos una carta. Nos están violando el derecho de ingreso de la fiesta que teníamos preparada. Pusimos un candado hasta que haya una solución, si no nos dejan entrar a nosotros, no entra nadie. No nos podemos quedar así”, manifestó un barrabrava.

El video, que fue subido por Toque Sports , muestra las bolsas con los materiales y a los integrantes del Frente Rojiblanco cantando en señal de protesta. Hay preocupación por cómo esto puede caldear el ambiente horas antes del partido entre Junior y Fluminense.