¿Por qué Viera dice que en Colombia falta “picardía”?

Sebastián Viera le respondió a todos los que criticaron las formas de Junior en algunos partidos. “Yo aprendí a jugar en la calle”.

El debate sobre la postura que han tenido equipos como Junior y Nacional ante un eliminado Millonarios todavía da de qué hablar. Para muchos, los de Alberto Gamero no merecían quedar eliminados por su propuesta ofensiva. Mario Sebastián Viera tiene claro que esas son excusas, y que el fútbol es mucho más flexible.

“Acá en Barranquilla los rivales pierden tiempo, y nosotros no decimos nada. Tratamos de que se agilice el juego porque acá van a sufrir, así como nosotros sufrimos en la altura. Esto es fútbol, y yo aprendí a jugar fútbol en la calle. Eso acá se ha perdido un poquito. Espero que mi hijo juegue más tiempo en la calle”, expresó el capitán.

#JuniorHD Sebastián Viera, cancerbero de Junior, respondió a todas las críticas que ha recibido al equipo. pic.twitter.com/28UU7CgHXt — Habla Deportes (@HablaDeportes) June 13, 2022



Para el uruguayo, la gente no tiene verdadera noción de lo que está en juego dentro de un partido, y por eso algunas conductas se denominan como maliciosas o antideportivas. “A veces falta picardía, el ser vivo. A veces juegas como el Barcelona de Guardiola y está bien, pero lo que importa es ganar. Me critican cuando corto un centro y me tiro. ¿Qué querés que haga?”.

Lo cierto es que este Junior de Barranquilla, al menos en condición de visitante, está dispuesto a competir con medios más allá de lo táctico y lo técnico. Es algo muy de la cultura argentina y uruguaya, y la representación de eso está en Juan Cruz Real y Mario Sebastián Viera. Si hay que ganar con picardía, lo van a hacer.