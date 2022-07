No se llegó a la meta: ¿Cuántos abonos vendió Junior?

El pasado 15 de julio se venció el plazo para abonarse y Junior no llegó a la cifra que se propuso desde el departamento de mercadeo.

A pesar de que Barranquilla es una plaza muy futbolera, la apatía de la hinchada de Junior a la hora de llenar el Estadio Metropolitano tiene vieja data. Para este 2022 se hizo una campaña en la que, si se llegaba a la meta de 20 mil abonados, el club le duplicaría su abono a cada comprador. Sin embargo, eso ya no va a poder ser.

La condición es que debían venderse los 20 mil abonos para antes del 15 de julio, y eso no ocurrió. La institución no extendió el plazo la cifra de Tiburones que se abonaron es de 12700, aproximadamente. Eso sí, la tarifa de boletería suelta no aumentará y el resto de hinchas pueden disponer de ella. Ya ante Atlético Nacional hubo casi veinticinco mil personas en el Coloso de La Ciudadela.

El anuncio del regreso de Carlos Arturo Bacca ayudó bastante a disparar la venta, pero no dio el tiempo para llegar a los veinte mil. A pesar de que el equipo se reforzó bien, la eliminación de torneo internacional en una goleada contra Unión de Santa Fe pesó bastante en la desilusión del aficionado. El Metro no se verá vacío, pero tampoco repleto cada vez que los de Juan Cruz Real jueguen en el todos contra todos de la Liga BetPlay.