Miguel Borja tocó el tema River Plate: ¿Cambió el discurso?

Días después de decir que estaba feliz en Junior, Miguel Ángel Borja se refirió a River Plate de una forma que llama la atención.

A pesar de haber dicho hace poco que no pensaba moverse de Barranquilla porque se sentía tranquilo, la eliminación de la CONMEBOL Sudamericana y el posterior mal ambiente que se creó en torno a Junior, parece que algo cambió en la operación de Borja a River Plate.

+ ¿Termina contrato y no jugaría más con Junior?

+ Le conviene a Junior: Willer Ditta interesa en Europa

No es que el goleador haya dicho que quiere irse ni mucho menos, pero en la más reciente rueda de prensa le preguntaron sobre el tema y explicó que no profundizará por “respeto al equipo y a los hinchas de Junior”. Es decir: sí existe un fuerte interés por parte de los argentinos, y él no descarta la posibilidad.

Borja dice que no va a hablar por ahora de River. Suena distinto a lo que dijo el otro día, de mínima. ¿Se hace? pic.twitter.com/4AW6ckHFj8 — Ariel Cristófalo (@acristofalo) June 2, 2022



“De eso no voy a hablar hoy, porque respeto a Junior, a mis compañeros y a la hinchada. Lo que tenemos por delante es muy importante”, declaró el delantero. Lo cierto es que Miguel Ángel Borja tendrá un mercado de pases muy movido cuando acabe la participación de Junior en la Liga BetPlay.