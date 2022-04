Miguel Borja no corre ni presiona: ¿Mito o realidad?

El delantero de Junior habló sobre las críticas recibidas por, supuestamente, no trabajar defensivamente para el equipo.

Si uno se remite a lo visto dentro de la cancha, puede concluir que Miguel Ángel Borja no ha estado en su mejor versión. De cara al arco se lo ve menos fino que en otros tiempos, y no es el refuerzo de Junior que mejor ha rendido este año.

Sin embargo, los números lo avalan. Ha marcado 8 goles en 13 partidos disputados con Junior, y está tercero (con 7 tantos) en la tabla de goleadores, solo por detrás de tipos como Luis Carlos Ruíz y Luciano Pons. Aunque su rendimiento no es pletórico, está produciendo.

Se le endilga algo que es una verdad a medias: no hace esfuerzos defensivos. Si bien es cierto que su principal característica no es presionar rivales, Borja no es indiferente a la idea de defender. Si el bloque lo acompaña, él va. Si el partido pide replegarse, arma la figura.

Su respuesta a estos cuestionamientos es muy clara: “Yo vine aquí fue a marcar goles, no a que me midan cuántos kilómetros corro o cuantas pelotas recupero”.

¡“TODO ESO SUMA😂”! A Miguel Ángel Borja le preguntaron por las críticas de algunas personas con respecto a que normalmente está anotando desde el punto de penal y esto fue lo que respondió: pic.twitter.com/SDYfEfI5FC — Toque Sports (@ToqueSports) April 11, 2022



Otra cosa que se dice mucho, es que el oriundo de Tierralta marca mucho de penal. Borja no menosprecia esas oportunidades y les da su importancia: “Todo eso suma. Se han perdido finales por botar los penales. Patear con la gente ahí no es fácil”.