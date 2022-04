“La sanción de Dimayor a Junior no es razonable”

Alejandro Arteta, presidente de Junior, habló sobre los pasos a seguir que tomará el equipo para revocar la sanción de la plaza que interpuso DIMAYOR.

A pesar de ser un personaje poco conocido y que se pierde entre el ruido que genera el poder del Clan Char, el Doctor Alejandro Arteta es el presidente de Junior Club S.A. Su función es más que todo administrativa, y es el encargado de lidiar con situaciones como las que se desprendieron de los desmanes del pasado clásico costeño.

Como era de esperarse, Junior no aceptó la sanción de tres partidos sin público que interpuso DIMAYOR . Arteta manifestó que el club la rechaza “con respeto”, así como no aprueba de ninguna manera los actos de violencia ocurridos en Santa Marta. Para él, no hubo una decisión justa.

🔜 Palabras de nuestro presidente, Alejandro Arteta, con relación a los incidentes en el partido entre Unión Magdalena y Junior el pasado sábado 23 de abril en Santa Marta. pic.twitter.com/jMwT9YLwDS — Club Junior FC (@JuniorClubSA) April 27, 2022



“Utilizaremos los recursos a nuestro alcance. No es razonable que un equipo visitante que nada tiene que ver en la organización de ese espectáculo se vea obligado a una sanción de tres fechas sin su público. Tenemos argumentos para lograr que la sanción sea revocada, o en el peor de los casos reducida”, manifestó Arteta.

En el video publicado por la cuenta oficial de la institución barranquillera, el presidente expresó que están esperando conocer los fundamentos de la decisión de DIMAYOR para proceder con el recurso proyectado. Cree que un cuadro como Junior, que invierte muy bien, sufra tal prejuicio.