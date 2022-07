¡La razón por la que “se estancó” lo de Miguel Borja a River Plate!

Todo indicaba que el futuro de Miguel Ángel Borja estaba definido y sería nuevo jugador de River Plate, razón por la que Junior está en la búsqueda de un delantero o por lo menos no permitiría la salida de Fernando Uribe.

Y es que Borja ya se despidió de su compañeros tras quedar de acuerdo las cuatro partes que tienen que ver con el negocio: Junior , River, Palmeiras y el delantero.

No obstante, el colombiano no ha presentado ni los exámenes médicos y sigue en territorito barranquillero. Lo último que se conoció al respecto es que el Banco Central de Argentina impuso una serie de restricciones con el dólar dentro del país, por lo que se complicó el pago por el pase del colombiano.

*️⃣Hoy, el pase de Miguel Borja a River está frenado: desde hace una semana, el Banco Central tiene cerrado el mercado para transferir dinero al exterior y los clubes no son la excepción.

*️⃣Por eso, no le pueden abonar u$s 1.5M a Junior. Buscan alternativas para que llegue. pic.twitter.com/L0mbMaT3y4

— César Luis Merlo (@CLMerlo) July 4, 2022