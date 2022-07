Junior: nuevo semestre, ¿Mismos problemas de visitante?

Junior arrancó la Liga BetPlay con el pie izquierdo. “Controlamos el partido, no debíamos perder”, manifestó Juan Cruz Real.

Si hubo algo que se le achacó al Junior de Juan Cruz Real durante su primer semestre fue la diferencia que había entre el rendimiento mostrado en Barranquilla con lo expuesto cuando se jugaba en condición de visitante. Este nuevo campeonato arrancó nada más y nada menos que en Tunja, y pasó lo que pasó.

“Controlamos el partido casi todo el tiempo, tuvimos ocasiones. Pero no nos podemos seguir equivocando así. En las pelotas detenidas tenemos que cambiar, no somos sólidos ahí. Por errores propios no nos llevamos el resultado que vinimos a buscar. Los refuerzos nos darán competencia interna”, manifestó Juan Cruz Real.

➕ “Controlamos el partido casi todo el tiempo”, Juan Cruz Real. pic.twitter.com/b1K6hFhsjC — Win Sports TV (@WinSportsTV) July 8, 2022



El DT argentino fue muy criticado por estas declaraciones. Lo cierto es que su elenco ya perdió diez veces como visitante en 2022. Además, Junior no le gana a Patriotas en Tunja desde el año 2013. Es una plaza difícil que desde ya puso en aprietos a un equipo que tendrá toda la presión encima de ser campeón y bordar la décima estrella en el escudo rojiblanco.