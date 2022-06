Junior: El futuro incierto de Juan Cruz Real

La directiva de Junior no está contenta con Juan Cruz Real. ¿Alcanzará a terminar los cuadrangulares semifinales?

Como no podía ser de otra manera, la continuidad de Juan Cruz Real está en veremos. Luego de que Junior fuese humillado y eliminado de la CONMEBOL Sudamericana, y de que esté último en su cuadrangular, las directivas quedaron muy preocupadas con el cuerpo técnico.

Carlos Orduz, periodista de ESPN, contó que el más descontento es el jefe del Clan Char: Don Fuad. El máximo accionista considera que se ha hecho una inversión para salir victoriosos, pero ha ocurrido todo lo contrario. Incluso, Orduz planteó la posibilidad de que Cruz Real no alcance a dirigir contra Millonarios.

Me cuentan desde Barranquilla que don Fuad está cansado con Juan Cruz Real. Que no se lo aguanta más, que de pronto ni alcanza a dirigir contra Millonarios… @JuniorClubSA está contra las cuerdas, de no ganarle a Millos: “hasta luego vida mía, si te he visto no me acuerdo…”

— Carlos Orduz (@orduzrubio) June 1, 2022