Junior: con Miguel Borja, no hay Carlos Bacca

Mientras la venta de Miguel Borja a River Plate sigue sin resolverse, se aleja cada vez más la posibilidad de que Carlos Bacca vuelva a Junior.

Desde que se acabó la Liga BetPlay para el Junior de Barranquilla, casi que todas las energías de la parte administrativa se han centrado en negociar a Miguel Ángel Borja. No se ha llegado a un acuerdo con River y Palmeiras, y Juan Cruz Real ya habla de que el delantero permanezca en Colombia.

+ ¿Junior quiere a Marlon Torres y a Baldomero Perlaza? Así respondió Cruz Real

+ ¿Quién es Iván Rossi, el argentino que está cerca de Junior?

Esto no solo afecta a Borja, sino al que podía ser su posible reemplazante. Carlos Bacca terminó su vínculo con el Granada de España y está con el pase en su poder, pero una cosa depende de la otra: el Clan Char sólo levantará el teléfono y fichará al porteño si se resuelve lo del cordobés. Si el 9 no se va, el 70 no viene. Así de sencillo.

“Hasta este momento Miguel Ángel Borja se queda en Junior. La opción de la llegada de Bacca era si se iba Borja” @JOSEHUGOILLERA#SaqueLargoWIN pic.twitter.com/8jFe7YS0Lj — Saque Largo Win (@SaqueLargoWin) June 28, 2022



De ninguna manera la institución Tiburona va a asumir tres salarios exorbitantes como los de Borja, Carlos Bacca y Fernando Uribe. Sería botar la casa por la ventana para un semestre en el que no hay torneo internacional. Y Juan Cruz ha sido enfático, no va a traer por traer. Sólo se fichará lo necesario y se hará un mercado austero.