Al final del juego entre Junior vs. Atlético Nacional, que terminó 1-1 en el Metropolitano de Barranquilla, hubo unas confusas declaraciones por parte de Hernán Daría Herrera, el DT del Verdolaga.

En esta dijo que “para el ‘profe’ Juan Cruz Real, este que esta acá es el entrenador de Nacional, me llamo Hernán Darío Herrera, soy colombiano y antioqueño. Este tiene nombre. Hay que respetar también”.

Sobre esto, este lunes, el estratega del cuadro barranquillero le respondió y de qué manera. Aprovechó la atención a medios que hubo en la antesala al juego contra Unión, por Sudamericana, y allí habló de lo que dijo el ‘Arriero.

“Como pueden darse cuenta dije el entrenador del otro equipo, nunca me referí a él como lo indicó en la rueda de prensa. El video lo dice todo”, inició.

Y agregó que “espero que en otra rueda de prensa se disculpe y aclare, porque lo de él una mal interpretación de lo que dije. Hablo bien del equipo. Respeto a todo el mundo y no menosprecio a nadie”.

“Se equivocó feo y que no me trate de ensuciar. La gente cree que tuve un mal comportamiento, pero no fue así. Se ve claramente que no le falté al respeto”, siguió.

Finalmente proyectó el video de la rueda de prensa posterior al partido y mostró que en ningún momento insultó a su colega. “¿Qúe dije de malo?. Dije el entrenador del otro equipo. No le falté el respeto a nadie. A mí me parece que se equivocó”.