“Hay que tener un Junior titular”: ‘Pibe’ Valderrama

El histórico volante de Junior opinó sobre el momento del equipo. Valderrama cree que hay que consolidar una base.

En un evento de la Secretaría de Recreación y Deporte de Barranquilla, se le preguntó a varios referentes sobre la actualidad del equipo Tiburón. No podía faltar la mirada del Pibe Valderrama, que fue claro en su postura sobre Juan Cruz Real y sus dirigidos.

“Cruz Real es el líder del equipo, y todavía no tenemos una titular. Cambia en todos los partidos. Hay que tener un equipo titular, el que de ‘papaya’ que salga y entra otro. Si usted pregunta cuál es el once de Junior, no sabe porque no hay”, manifestó el mítico enganche.



Además, Valderrama se pronunció sobre los recientes roces entre el cuerpo técnico y la prensa. Cree que eso no es sano para Junior: “Todos tenemos que estar unidos. El técnico, la prensa, la hinchada y los jugadores. En mi época la gente se volvía loca y a los periodistas les gustaba el equipo. El objetivo se consigue unidos”, expresó.

+ ¿Junior debe jugar mejor? Valenciano opinó sobre los dichos de Viera

Sobre la continuidad del entrenador, el Pibe cree que todavía tiene crédito: “Me gustó el partido contra el América, porque se le ganó a un equipo grande. ‘Cariaco’ hizo un gol de barrio. Ahora tienen una semana para trabajar. Al profe Cruz hay que darle chance, solo lleva un mes”, sentenció.